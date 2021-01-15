高市議會民進黨團總召改選 鄭光峰獲一致通過

高雄市議會民主進步黨團昨天在議會臨時會結束前，召開黨團會議進行總召改選，因只有高雄市議員鄭光峰一人登記參選，黨團會議一致通過，推選鄭光峰為新任黨團總召。

高雄市議會民進黨黨團今天指出，高市議會民進黨團總召改選原訂去年底舉辦，但因民國110年市政總預算尚未完成審查，所以延至昨日臨時會結束前才進行改選。

由於鄭光峰先前即表達參選意願，直到登記截止，只有鄭光峰一人登記參選，民進黨團也展現團結，全數通過支持他接任新任總召。

現任高市議會民進黨團總召韓賜村表示，感謝黨團議員的團結與支持，過去2年，高雄歷經總統大選、「罷韓」、市長補選等政治動盪，民進黨團能夠穩住政局，扶危定傾，還政於高雄市民，相信令許多市民朋友感動。

韓賜村指出，即將接任的鄭光峰是黨團資深議員，為人謙恭，處事圓融，在議會同仁間備受敬重，此次願意接任總召、承擔責任，相信對於朝野互動、府會和諧會有很大幫助。

鄭光峰則肯定韓賜村兩年來扮演著「桶箍」的角色，非常辛苦也很稱職，無論朝野、黨內的協商及奔波，受不少委屈，但卻一直都任勞任怨地圓滿達成任務，所以在黨團會議中，黨團議員對韓賜村都一致表達稱許與肯定。

鄭光峰說，這次臨時會審查總預算仍尚未審完，很多市政計畫等著預算通過後要立即執行，他會馬上與韓賜村努力與議會同仁溝通，盡快再召開臨時會讓市政總預算早日審查完成。