屏東獨老雞湯送暖啟動 福利包安喜、安康與安居保屏安

屏東縣府與屏基共同合作獨居老人雞湯送暖活動邁進第19年，屏東縣65歲以上長者有14萬6353人，社會處列冊獨居長輩有3472人，縣府藉著雞湯送暖期間，關懷獨居長輩，並請關懷志工們提供縣府針對獨老照顧資源分享，安喜包、安康與安居包，加強長者訪視服務，從中挖掘需要照顧個案。

屏東縣府社會處長劉美淑說，縣府整合相關資源福利包，有三包，「安喜包」，訪視人員鼓勵長者加入社區照顧關懷據點，藉由健康促進課程，預防及延緩失能、失智；長者若喜歡自由規畫生活，也可到在地公所申請敬老乘車卡，縣府會每月補充330元，讓長者搭公車暢遊屏東。

「安康包」，有些長者生活自理需他人協助、慢性疾病就醫不便，均可找長期照顧管理中心（1966）申請長期照顧服務，有如居家服務、送餐、交通接送，且衛生局有推行動藥師，幫慢性處方籤的長者送藥，關心平日服藥狀況。縣府更希望透過訪視志工到宅關懷，發掘疑似或失智的長者，若有確診者，可協助申請愛心手鍊，避免他們找不到回家的路，或是通報給社政、衛政單位，透過早期發現治療，減緩失智症長者的病情惡化。

第三包「安居包」，長者最怕跌，居家安全齊備，家中臥室、客廳、浴室為常見的危險地方，建議志工到宅訪視查看是否有安裝安全扶手、改造無障礙坡道、止滑措施、照明改善或生活輔具等需求，可申請長期照顧管理中心或社會處協助居家安全環境改善。

安全警示部分，屏東縣長潘孟安說，消防局及社會處推出火災用住宅警報器及緊急救援系統申裝服務，提醒遇到危險或急難時的逃生與求救。

今天雞湯送暖訪視屏東市82歲方輝星與78歲方陳素娥夫婦，方老先生行走需拐杖協助，方老太太因癌症與左腳骨折，行動較不方便，兩老部分生活需要人協助。方老先生說，老婆時常跌倒，他一個人扶不起來，請求鄰居幫忙，兩人目前由屏基提供居家服務，居服員會協助整理家務與洗澡。