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另類潛艦國造 金門宏玻陶瓷廠與有榮焉

中央社 / 金門縣15日電

金門最大民營陶瓷廠宏玻陶瓷廠接受台灣國際造船企業工會委託，製作潛水艇造型高粱酒，向參與潛艦國造的台船人員致敬。宏玻表示，能參與「另類潛艦國造任務」，與有榮焉。

潛艦國造是中華民國海軍自行研究發展設計建造的柴電潛艦，在2014年時任中華民國海軍司令陳永康上將任內期間開始規劃，並於2016年的黃曙光上將任內首度正項編列預算啟動，由台船公司接受國艦國造任務，建造潛水艇。

宏玻陶瓷廠說，台船公司工會為紀念這個重要歷史時刻，特別委託宏玻設計並製造潛水艇造型酒瓶，同時向金門酒廠購買高粱酒灌裝，為潛艦國造任務做紀念。

宏玻總監顏少棠表示，宏玻參考二戰時期，以及現代核子動力潛艇外觀，製成專屬台船工會的潛艇酒瓶，每瓶內裝500CC，58度金門高粱酒。

顏少棠表示，在台船民營化5週年時，宏玻就曾與台船福利委員會合作，製作造型高粱酒，致贈員工；這次台船企業工會希望感謝多年來為公司奉獻的老夥伴，配合潛艦國造的歷史意義，再特別訂製潛水艇造型的高粱酒瓶，做為屆退員工的紀念。

顏少棠說，宏玻的「潛艦國造」計畫約從6年前就開始規劃，直到去年才具體成型，9月展開燒製。第一批潛艇高粱酒已出貨，總計1200瓶，只送不賣，這次完成生產就絕版。

潛艦 金門 海軍

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