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福建省政府走完91載 出版府志與民眾重溫光影故事

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
行政院金馬聯合服務中心將於本月17日發表「中華民國福建省政府志」數位電子書，分享省府的光影故事。圖／金馬聯合服務中心提供
行政院金馬聯合服務中心將於本月17日發表「中華民國福建省政府志」數位電子書，分享省府的光影故事。圖／金馬聯合服務中心提供

位於金門金城鎮民權路34號的福建省政府曾是中華民國福建省的最高行政機關，於民國16年7月3日設立，107年12月31日結束辦理業務，承續91年歷史的福建省政府終於正式畫下句點，轉型後的行政院金馬聯合服務中心將於本月17日發表「中華民國福建省政府志」數位電子書，分享省府的光影故事。

從1949年隨國軍撤退來金迄今，福建省政府的存在一直就是特殊時空背景下的產物，因為自1956年金門實施戰地政務實驗開始，福建省政府即遷至台北新店辦公，直到1996年1月15日方遷回金門辦公。福建省政府在金門雖為最高的行政單位，但到了後期，卻被視為「涼」機關與「養老院」，一直到107年12月31日才正式走入歷史，原址改為「行政院金馬聯合服務中心」。

行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志表示， 隨著政治情勢演繹，福建省政府各時期任務各具特殊歷史意義，為讓國人了解福建省政府此一憲政機關歷史沿革、施政成果及其對福建省發展的貢獻，該中心於108年11月委託國立臺南大學張靜宜教授團隊彙編「中華民國福建省政府志」，並於109年11月編撰完成，將於17日舉行數位電子書成果發表會，邀請各界人士參與見證。

目前《中華民國福建省政府志》數位電子書已掛載於行政院金馬聯合服務中心官方網站（網頁https://www.ey.gov.tw/eykm/292D78D38F3A39DF/723acb39-c11a-4134-bfc6-832cf4abf492)，民眾可以隨時上網瀏覽，重溫福建省政府的光影故事。如發現省府志內容有錯漏，可聯繫行政院金馬聯合服務中心，分析師張俊堯—電話082-372256。

福建 行政院 金門

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