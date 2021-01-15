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因應防疫 金門金湖飯店推外帶年菜套組

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌金湖飯店今年鼓勵民眾外帶年菜回家享用，推出「牛轉乾坤開運年菜」與「富貴牛年迎春圍爐宴」外帶套組，即日起開放預訂。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖飯店今年鼓勵民眾外帶年菜回家享用，推出「牛轉乾坤開運年菜」與「富貴牛年迎春圍爐宴」外帶套組，即日起開放預訂。記者蔡家蓁／攝影

快過年了，想好年菜要吃什麼嗎？各大飯店往年都會辦辦飯店圍爐年菜，讓民眾聚在一起享用年夜飯，過往金湖飯店的圍爐年菜，每年都一位難求，但受疫情影響，昇恆昌金湖飯店今年改鼓勵民眾外帶年菜回家享用，「牛轉乾坤開運年菜」與「富貴牛年迎春圍爐宴」外帶套組，精選多道主廚功夫菜，讓消費者在家輕鬆享受星級美味，即日起開放預約。

金湖飯店表示，每年的圍爐年菜都受到鄉親熱烈回響，今年推出「牛來運轉新春年菜」與「金牛送財新春年菜」等兩種不同菜色的迎春圍爐宴，多達12道豐盛又美味的功夫料理，售價1萬8800元+10%服務費以及9800元+10%服務費，金湖飯店表示，目前訂席已達九成，除夕夜現場另加碼鬧熱迎財神、舞獅拜新年等活動。

因疫情影響，民眾外出用餐的意願降低，金湖飯店今年也推出「牛轉乾坤開運年菜」外帶組，有「功夫乾燒斑節蝦」、「古早味五柳狀元蹄」、「經典懷舊佛跳牆」、「藤椒酸菜石斑魚」、「瑤柱上湯娃娃菜」、「開運手作團圓拼盤」、「櫻花蝦蛋酥米糕」、「竹箔金竹炭流沙包」等8道最具年味的好料理，即日起開放預購至2月9日止，除夕到初二皆可取餐，每組只要開運價6666元，還附贈精美保溫袋。

業者表示，年菜皆由主廚團隊當日烹調，外帶回家再簡單加熱，宅在家，就能盡情享受五星等級好料理。

想吃好料的，金湖飯店也有「牛轉乾坤開運年菜」外帶組，有「古早味五柳狀元蹄」選用帶蹄的前豬手燉煮3小時，口感軟綿而不油膩，再搭配古早味海鮮羹，有如早期辦桌菜尾湯的回憶；「藤椒酸菜石斑魚」選用口感Q彈的台灣石斑，以老川菜手法，加入客家酸菜、老薑、花椒、燈籠椒等，酸、香、麻、辣俱全；年菜重頭戲「經典懷舊佛跳牆」匯集海參、鵪鶉蛋、排骨、炸芋頭、香菇、干貝等鮮美食材，經小火燉煮3小時的雞高湯，風味濃郁又有層次感。

金湖飯店「牛來運轉新春年菜」與「金牛送財新春年菜」迎春圍爐宴即日起至元月底開放預訂，自2月11日除夕夜起至2月14日(初三)天天供應，年節就來金湖飯店輕鬆共度豐盛溫暖的農曆新年。

金湖飯店每年的圍爐年菜都受到鄉親熱烈回響，目前訂席已達九成，除夕夜現場除了有熱鬧迎財神、舞獅拜新年等活動外，還有可愛的「獺桑」也會亮相。記者蔡家蓁／攝影
金湖飯店每年的圍爐年菜都受到鄉親熱烈回響，目前訂席已達九成，除夕夜現場除了有熱鬧迎財神、舞獅拜新年等活動外，還有可愛的「獺桑」也會亮相。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖飯店推出年菜外帶組合，歡迎民眾踴躍預約。圖／業者提供
昇恆昌金湖飯店推出年菜外帶組合，歡迎民眾踴躍預約。圖／業者提供

年菜 開運 疫情

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