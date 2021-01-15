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菊島王船醮落幕 一次恭送2艘升天百年首見

中央社 / 澎湖縣15日電

「菊島王船醮」恭送2艘王船遊天河今天在馬公重光海域化吉升天繳旨，圓滿結束。這是澎湖地區百年來「送王」活動中，第一次恭送2艘千秋寶艦升天，場面壯觀，最是特別。

澎湖馬公靈蓮堂堂主張偉寬表示，三府及五府千歲駐蹕多年，庇佑村里消災植福，居民平安安居樂業，庚子年結束駐蹕任期離境，返回天庭繳旨。

2艘以紙糊的三府及五府千歲千秋寶艦「送王」科儀，今天上午依循傳統宗教古制禮法進行，經祀酒祭拜與信眾陪同下起駕，前往馬公重光海域化吉。只見2艘千秋寶艦瞬間吞沒在熊熊烈焰中，信眾不捨跪拜恭送，直到主桅杆燒斷傾倒，王船離境。

張偉寬指出，「菊島王船醮」今年由馬公靈蓮堂率先登場，恭送三府及五府千歲升天繳旨，從9日起進行迎王遶境、起鼓建醮、普渡植福、盟境添載及恭送王船，上午「送王」遊天河化吉繳旨後，過程短短1個小時，圓滿結束。

王船 馬公 澎湖

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