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影／高雄五甲深夜火警三死一傷 父外出逃過一劫

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今天凌晨4點多時傳出火警，火場中一名越南籍女子情急下抱著八個月大女兒跳樓，墜落在搶救消防員身旁，當場失去呼吸心跳。另外一名8歲女童及陳姓阿嬤送醫搶救後，急救無效身亡，陳姓父親剛好外出逃過一劫，悲痛前往醫院辦理相關事宜。

今天凌晨4點44分左右，該棟民宅2樓突然起火，高雄市消防局據報到場，正要升起雲梯車，解救在3樓外牆附近的武女還有她懷抱中的1名女童時，武疑因一時情急跳下，在距離前來救援消防員的身旁約2到3步距離頭部前額著地，當場失去呼吸心跳。消防局緊急佈水線灌救，先後又分別在3樓及2樓浴室間救出陳姓阿嬤、8歲女童，4人分別轉送高雄長庚醫院、802醫院及大東醫院，僅有1歲女童還在加護病房與死神拔河中，其餘3人急救無效死亡，民宅2樓內有多件木製家具，現場全面燃燒，起火原因有待消防局火調科釐清中。

高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影
警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供
警消到場時，2樓冒出大量火煙，武姓母親站在3樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。圖／蔡啟川授權提供
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影
高雄鳳山區五甲一路上一棟5層樓透天民宅，今凌晨4點多時傳出火警造成三死一傷。記者劉學聖／攝影

消防員 阿嬤

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