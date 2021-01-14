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高捷去年虧損 無法提撥盈餘回饋金給高市府　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄捷運去年營運虧損，無法提撥50%營運盈餘回饋高雄市政府。圖／本報資料照片
高雄捷運去年營運虧損，無法提撥50%營運盈餘回饋高雄市政府。圖／本報資料照片

高雄市捷運局長吳義隆今天在議會答詢時提到市府每年要付給銀行1.22億元利息，高雄捷運公司要回饋市府100萬元，高雄捷運公司進一步說明，利息是高市府以舉債方式出資興建捷運紅橘，逐年編列預算付息，捷運公司102年與市府修約後，若有盈餘，需提撥50%回饋市府，如無盈餘，仍以100萬元回饋。

今天高雄市議會交通部門預算二讀審查時，議員陳美雅、陳若翠、黃紹庭聽到市府每年編1.22億元付捷運紅橘線利息，而高雄捷運公司回饋市府的金額只有百萬元，替高雄市政府興建捷運的負擔感到憂心。

高雄捷運公司事後進一步說明，高雄紅橘線捷運路網建設依「獎勵民間參與交通建設條例」由民間及政府採BOT方式辦理，總計畫經費由營運單位高捷公司與各級政府共同出資，特許期至民國126年，BOT期間由高雄捷運公司負責營運相關收入及成本。

捷運公司表示，紅橘線捷運興建期間，各級政府依比例出資，支應相關工程費用，高市府以舉債方式支付地方配合款項，再逐年編列利息預算。

捷運公司說明，102年與市府修約後，高捷公司依修約規定，如有稅前盈餘，應於彌補虧損後提撥50%回饋高雄市政府，無盈餘時則以100萬元回饋；高捷公司106年轉虧為盈後，已逐年提撥營運回饋金，109年因疫情衝擊致財務虧損，無法提撥營運回饋金；另外，無論是否有盈餘，捷運公司都應繳交土地開發租金，106年繳交市府約6300多萬元，107、108年各近1億元。

捷運 高雄市 高捷

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