高市議長曾麗燕一天兩度嚴詞指責 市府強調謙卑溝通

高雄市議長曾麗燕今天就今年度總預算能未完成三讀，批評是市府部分局處長一問三不知所致，也在臨時會閉幕致詞中要市長陳其邁就警察局長劉柏良在議會開會期間被調動之事做出交代。市府新聞局長董建宏對此表示，市長多次對劉柏良任內的表現表示肯定，也要求市府團隊要謙卑面對議會的指教，並全力說明、溝通。

董建宏表示，市長對議長給予市府團隊的砥礪，要求市府團隊要謙卑地面，共同推動高雄市建設及經濟發展，努力促進就業。

對於劉柏良調職人事，董建宏說，市長對劉任內積極任事、勇於負責及在治安、道安的工作上的表現，多次表示高度的肯定，也感謝劉的付出，更要求新任的市警局長持續打擊犯罪，治安工作沒有空窗期，必須能夠無縫接軌。