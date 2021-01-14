聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市議長曾麗燕一天兩度嚴詞指責 市府強調謙卑溝通
高雄市議長曾麗燕今天就今年度總預算能未完成三讀，批評是市府部分局處長一問三不知所致，也在臨時會閉幕致詞中要市長陳其邁就警察局長劉柏良在議會開會期間被調動之事做出交代。市府新聞局長董建宏對此表示，市長多次對劉柏良任內的表現表示肯定，也要求市府團隊要謙卑面對議會的指教，並全力說明、溝通。
董建宏表示，市長對議長給予市府團隊的砥礪，要求市府團隊要謙卑地面，共同推動高雄市建設及經濟發展，努力促進就業。
對於劉柏良調職人事，董建宏說，市長對劉任內積極任事、勇於負責及在治安、道安的工作上的表現，多次表示高度的肯定，也感謝劉的付出，更要求新任的市警局長持續打擊犯罪，治安工作沒有空窗期，必須能夠無縫接軌。
董建宏表示，在新的年度所推動的社福政策，尤其是對於年輕人的照顧、支持，包含孕婦產檢交通補助等，若預算案未能通過，就無法執行，新推動的重大建設也需要議會支持，市府團隊會用最大的誠意向議會說明，拜託議會能夠加速審查總預算案，府會一心，共同為高雄市民打拚。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言