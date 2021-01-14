屏東自來水污濁 周春米：水公司允減免費用

雙北自來水因氣溫驟降，淨水處理效果不如預期，發生水色變黃綠色狀況。屏東市昨晚也有用戶的自來水呈現咖啡色，民進黨立委周春米表示，經她聯繫，水公司答應污濁時段水費全免。

屏東市管線末端民眾有人在臉書（Facebook）社群抱怨昨晚家中自來水污濁呈咖啡色及黃褐色，周春米今天也接獲民眾反映。

自來水公司第七區管理處表示，因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，部分地區水質混濁呈咖啡色及黃褐色，以管線末端較明顯，在經過搶修排水之後，屏東自來水管線已排水完畢，供水淨化程度也恢復正常，市民朋友可以安心使用。

周春米表示，她以電話與水公司連繫，除要求保持供水品質外，她也要求水公司應比照雙北市案例，對屏東市用戶提出污水補償方案，以彌補受影響用戶的損失。自來水公司答應，屏東地區用戶水污濁時段的用水水費全面減免。