金門縣府發佈新人事異動 都是老面孔

備受關注的金門縣府人事佈局，終於定案！金門縣政府今天下午公布新一波的人事命令，首波共有包括陳朝金等7位主官管，縣府將於1月16日上午10時假縣府一樓多媒體簡報室舉行聯合佈達交接典禮，對於這次的團隊名單，有議員都覺得，看得出來縣府人才有斷層的問題，與民眾期待有落差。

縣府多位主管於本月中屆齡退休，多個重要職缺出缺，包括秘書長陳朝金、消防局長翁宗堯、採購招標所長蔡輝詩、金寧鄉戶政事務所主任周清國、烈嶼鄉戶政事務所主任林長固等，所以先前就屢屢傳出人事將有異動，甚至網路上有多套不同的人事版本在流傳，坊間議論紛紛，預估很快還會有第二波。

縣府人事處今天下午公布，新的人事命令，包括：

對於這波人事調動，有民眾就質疑，事務最繁雜的建設處長竟由警察出身，完全沒有相關專業背景的陳祥麟出任，讓人覺得弔詭。議員唐麗輝表示，局處長應該還是要回歸專業，大家比較期待事務官，因為會對事務比較嫻熟，不會在政策上有模糊的空間，也會對楊縣長的團隊比較有幫助。