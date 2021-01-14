金門縣府發佈新人事異動 都是老面孔
備受關注的金門縣府人事佈局，終於定案！金門縣政府今天下午公布新一波的人事命令，首波共有包括陳朝金等7位主官管，縣府將於1月16日上午10時假縣府一樓多媒體簡報室舉行聯合佈達交接典禮，對於這次的團隊名單，有議員都覺得，看得出來縣府人才有斷層的問題，與民眾期待有落差。
縣府多位主管於本月中屆齡退休，多個重要職缺出缺，包括秘書長陳朝金、消防局長翁宗堯、採購招標所長蔡輝詩、金寧鄉戶政事務所主任周清國、烈嶼鄉戶政事務所主任林長固等，所以先前就屢屢傳出人事將有異動，甚至網路上有多套不同的人事版本在流傳，坊間議論紛紛，預估很快還會有第二波。
縣府人事處今天下午公布，新的人事命令，包括：
1.行政處處長由陳朝金出任，並兼代秘書長職務。陳朝金現年65歲，國立臺灣海洋大學漁業科學學系碩士畢業，72年金馬地區現職公務人員銓定資格考試乙等考試漁業行政職系考試及格，曾任水產試驗所漁所長、民政局局長、交通旅遊局局長、行政處處長、福建省政府組長、行政院簡任秘書、秘書長等職。
2.建設處處長由陳祥麟出任。陳祥麟現年59歲，中央警官學校刑事警察學系畢業，曾任警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任、內政部移民署視察、專門委員、縣議會主任、縣府行政處處長等職務。
3.稅務局局長由董梨卿出任。董梨卿現年63歲；消防局局長由王世祿出任。王世祿現年64歲，國立中山大學公共事務學系碩士畢業，曾任福建省金門縣警察局巡官、股長、所長、隊長、縣消防局副局長等職務。
4.採購招標所所長由翁秝蓁（翁碧蓮）出任。翁秝蓁所長現年60歲，金大管理學院事業經營碩士畢業，曾任金門日報社記者、編輯、採訪主任、總編輯、車船管理處課長、交通部民用航空局金門航空站組員等職務。
金寧鄉戶政事務所主任由呂世義出任、烈嶼鄉戶政事務所主任由洪春暉出任、稅務局局長翁自保調任縣府參議，財政處副處長陳國庭調任稅務局副局長；縣消防局秘書呂英華陞任該局副局長職務，所遺秘書職缺由科長林俊陞任。
對於這波人事調動，有民眾就質疑，事務最繁雜的建設處長竟由警察出身，完全沒有相關專業背景的陳祥麟出任，讓人覺得弔詭。議員唐麗輝表示，局處長應該還是要回歸專業，大家比較期待事務官，因為會對事務比較嫻熟，不會在政策上有模糊的空間，也會對楊縣長的團隊比較有幫助。
議員董森堡則認為，此次人事調動，可以看出縣府出現人才斷層的狀況，縣府長期欠缺高階公務人員的培養與訓練機制，以致青壯派的公務人員歷練少，在位者不敢冒然授予重要的局處首長一級職務，行政團隊缺乏年輕族群帶來的衝擊和創意，青黃不接的情形，恐影響政策的推動。他也提到，下一波的人事更動，期待有更多的年輕優秀公務人員能夠出線，帶動縣務和體制的革新。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言