屏東市自來水混濁 水公司提補償請用戶拍照存證

屏東市居民從昨晚到今天，打開水龍時，發現自來水顏色變混濁，還有沉積物，自來水公司指出，主要是因為屏東市轄區氣溫驟降，水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動。造成用水不便，水公司提出相關補償措施，請用戶先拍照存證，將會針對水塔混濁須排水水量做減免。

屏東市林媽媽昨天憂心說，水龍頭的水變成紅色，根本不敢用水了，趕緊將家中抽水馬達、過濾器相關掉，近期只能買水。

水公司指出，屏東市轄區因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，屏東市部份區域用戶通報水質混濁（咖啡色及黃褐色），尤以管末巷道較為明顯，下午時屏東淨水場的供水濁度正常（約0.5ntu），目前先行區域性排水，將管內濁度物質排出，將濁度影響降低，屏東所進行區域性排水後，各區域水質已澄清。