金門縣稅務局推騎樓用地減免地價稅 幫鄉親省荷包

金門縣稅務局繼去年主動清查位於「農業區」、「保護區」之「雜」地目，免由土地所有權人提出申請，改課田賦及減免地價稅，每年為土地所有權人節省地價稅40餘萬元，今年度在稅務局局長翁自保的指示下，持續積極推動現有既成巷道、騎樓用地減免地價稅的清查工作；並將主動發函輔導鄉親於今年9月22日前申辦自用住宅用地適用較低稅率，將能為所有權人節省4倍稅金新措施。

稅務局局長翁自保表示，今年度雖剛開始，但已積極展開規劃，透過縣府建設處地理圖資系統之既有巷道資料與稅務平台課徵地價稅之地籍資料交叉比對挑出433筆，其中170筆已核定地價稅全免，其餘263筆及騎樓用地300筆將列為今年度清查重點，待實地勘查實際使用情形及面積，主動核定鄉親減免地價稅。

另自用住宅用地優惠稅率的適用對象，稅務局也透過金門縣政府全球資訊網及本局網站，積極宣導地價稅自用住宅用地稅率，平時則組成租稅宣導列車，利用晚間時段，深入村里公所，社區發展協會，將各項稅賦優惠減免辦法，與民眾面對面雙向溝通與說明。

去年因受新冠肺炎疫情影響，這項活動無法持續進行，為維護鄉親節稅權益，乃透過稅務平台挑出符合地價稅自用住宅用地稅率之納稅義務人，主動發函輔導鄉親於今年9月22日前提出申請，將可節省4倍稅金，今年度預計核定自用住宅用地稅率之件數，較最近3年平均數成長25%。