高雄市預算未完成審查 議長：部分局處長一問三不知

高雄市議會程序委員會昨天未能就再開臨時會之事作出具體結論，有議員認為與警察局長人事有關，高雄市新聞局長董建宏則表示總預算案攸關重大民生福利及公共建設，將積極與議會和各黨團溝通討論。議長曾麗燕下午籲請外界不要把審查總預算案與人事案混為一談，並影響預算審查進度與部分局處首長對預算一問三不知有關，另請市府發言人謹慎發言，不要成為府會爭端的製造者。

曾麗燕下午以新聞稿方式表示， 第4次定期大會受市長補選延後召開，議會為利總預算審查，配合延長會期及加開為期10天的臨時會續審預算，預算審查期程仍屬合理。

她表示，市長陳其邁就任後，市府團隊新手居多，部分首長也尚未到位，對相關業務仍在狀況外，加上110年總預算案是陳市長編列的第一本預算書，受到議員高度重視，審查預算也相對仔細；審查預算是議員的職責，但需要市府共同配合，部分局處首長對預算一問三不知，也無法滿足議員問政資料的需求，以致影響預算審查。

外傳議會未能接續召開臨時會是與警察局長人事有關，議會強調與事實不符；有關民進黨團總召韓賜村喊話勿將總預算案和人事案混為一談的說法，議會也在新聞稿中表示嚴正抗議。

針對董建宏所說「總預算案攸關重大民生福利及公共建設，將積極與議會和各黨團溝通討論」，議會新聞稿表示，預算雖未完成審議，但依規定，經常性經費如民生福利及延續性資本支出等仍可動支，董建宏顯然對預算審查和預算法規定欠缺瞭解，身為市府發言人應謹慎發言，不要成為府會爭端的製造者。

曾麗燕表示，她曾數度要求陳其邁及市府團隊針對爭議性預算主動和議員溝通，加速預算審查，各局處卻馬耳東風，只口頭請議會支持預算，並未盡力向議員說明。議會將擇日召開第7次臨時會，續審總預算及各項提案。