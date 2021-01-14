終結台1線水底寮塞車噩夢 公路局規畫外環道紓解有譜

省道台1線屏東枋寮水底寮路段，是南台灣往返台東和屏東墾丁的唯一幹道，每逢連假車多易壅塞，被交通部列為全台省道的四大易塞車路段，公路總局為解決長期困擾地方的交通瓶頸，去年啟動外環道可行性評估，規畫原線高架、東外環和西外環線3方案，期未報告日前出爐，因東外環線為一般道路工程，可串連部分既有道路，將以此為優先方案報交通部，預定6年內完工。

由於國道3南州和林邊交流道南下台東、恆春半島車流，經台1線及台17線後在枋寮鄉水底寮段匯集，每逢假日必塞，大假日還必須實施調撥車道疏解，長期民怨不斷，大假日更被居民視為交通噩夢；公路總局去年啟動台1線水底寮路段外環道工程可行性評估案，期末報告日前出爐，強調這是屏南地區交通改善的中短程計畫，屏南快速道路是長程計畫，兩者相輔相成。

台1線水底寮路段外環道工程規畫原線高架、東外環和西外環3大方案，期末報告評估，原線高架被地方認為會削減沿線經濟活動，且施工期間的交通黑暗期，可能長達1年，可行性低；西外環因要繞經海側地質下陷區和低漥地，需興建2座高架橋，徵地經費約1.8億元；東外環則為無需環評的一般道路工程，徵地經費1.2億，且多為農地少拆遷，可行性較高，地方也支持此為優先方案報交通部審核。

枋寮鄉長陳亞麟說，東外環路網路線尚待細部規畫設計，初步是省道台1線屏南工業區以南岔出，延水底寮聚落東側而過，並串接重要的中華路、建興路及三民路，最後在台1線博愛橋附近接回，將串起水底寮及枋寮鬧區的交通及觀光，與長程的屏南快速道路計畫並不衝突，盼能儘快定案付諸實現。