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屏東市自來水變色居民憂 水公司氣溫驟降管線濁度擾動
「自來水怎麼變成紅色了？」屏東市居民林媽媽擔憂地說，今天早上開水龍頭，發現自來水怎麼變成紅色，還有沉積物；也有網友昨晚間在臉書地方社團反應家中的自來水也變色，許多網友留言回覆家中也有類似情況，屏東市多個里受到影響。自來水公司指出，屏東市轄區近日因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，主要以管末巷道較為明顯，目前加強區域排水，各區域水質已澄清。
林媽媽說，打開水龍頭，自來水變成紅色！打去自來水公司了解，發現有好幾個里有打電話反應；因為有抽水，現在連水塔的水出來也是紅紅的，還有沉積物質，憂心後續水塔情況要怎麼處理。
屏東市華山里長謝沅廷說，接到好多里民反應，水質變髒，從昨天傍晚就接到民眾反映電話，水公司電話又不好打。
自來水公司第七區管理處指出，屏東市轄區近日因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，屏東市部份區域用戶通報水質混濁（咖啡色及黃褐色），尤以管末巷道較為明顯。
水公司指出，目前屏東淨水場的供水濁度正常（約0.5ntu），目前先行區域性排水，將管內濁度物質排出，將濁度影響降低，屏東所進行區域性排水後，各區域水質已澄清。
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