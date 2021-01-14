快訊

數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東市自來水變色居民憂 水公司氣溫驟降管線濁度擾動

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供
屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供

「自來水怎麼變成紅色了？」屏東市居民林媽媽擔憂地說，今天早上開水龍頭，發現自來水怎麼變成紅色，還有沉積物；也有網友昨晚間在臉書地方社團反應家中的自來水也變色，許多網友留言回覆家中也有類似情況，屏東市多個里受到影響。自來水公司指出，屏東市轄區近日因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，主要以管末巷道較為明顯，目前加強區域排水，各區域水質已澄清。

林媽媽說，打開水龍頭，自來水變成紅色！打去自來水公司了解，發現有好幾個里有打電話反應；因為有抽水，現在連水塔的水出來也是紅紅的，還有沉積物質，憂心後續水塔情況要怎麼處理。

屏東市華山里長謝沅廷說，接到好多里民反應，水質變髒，從昨天傍晚就接到民眾反映電話，水公司電話又不好打。

自來水公司第七區管理處指出，屏東市轄區近日因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，屏東市部份區域用戶通報水質混濁（咖啡色及黃褐色），尤以管末巷道較為明顯。

水公司指出，目前屏東淨水場的供水濁度正常（約0.5ntu），目前先行區域性排水，將管內濁度物質排出，將濁度影響降低，屏東所進行區域性排水後，各區域水質已澄清。

屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供
屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供
屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供
屏東市林媽媽今天打開水龍頭發現，自來水變色，還有沉積物。圖／讀者提供

屏東 水質

延伸閱讀

數十年來首見！寒流改變自來水質 大台北用戶減免10日水費

雙北自來水變黃 北水處：淨水效果不如預期

自來水質異常範圍涵蓋雙北 侯友宜要求北水處詳細檢測

新北多區自來水成黃綠色 原因找到了！

相關新聞

辛苦！高市每年為紅橘捷運付1億多利息 收益只百萬

高雄市議員陳美雅等多位議員關心高雄捷運財務和高雄市的負擔，市政府捷運局長吳義隆表示，目前高雄捷運公司每年還給高雄市府10...

屏東麟洛鄉公園有特色 結合民間信仰打造花轎遊具

屏東縣麟洛、西勢、竹田車站等高架化後，屏東縣府利用高架化的下方空間，打造在地特色公園，麟洛車站前的閒置空間結合麟洛鄉在地...

疫情逆勢成長 屏縣潮州春節年街攤位競標創新高25萬元

舉辦近30年屏東縣潮州春節年街今年加碼1天，除夕到初四登場，每年幾乎湧入超過20萬人潮，潮州鎮公所今舉辦攤位競標，特區攤...

輕軌大南環才通車就有機車事故 高雄市趕緊加強道安

高雄輕軌二階大南環段前天通車，昨天就發生機車與輕軌列車碰撞的意外事故，高雄市議員陳致中今天要求交通局要設法防範。交通局長...

高雄市預算未完成審查 議長：部分局處長一問三不知

高雄市議會程序委員會昨天未能就再開臨時會之事作出具體結論，有議員認為與警察局長人事有關，高雄市新聞局長董建宏則表示總預算...

終結台1線水底寮塞車噩夢 公路局規畫外環道紓解有譜

省道台1線屏東枋寮水底寮路段，是南台灣往返台東和屏東墾丁的唯一幹道，每逢連假車多易壅塞，被交通部列為全台省道的四大易塞車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。