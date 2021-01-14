疫情逆勢成長 屏縣潮州春節年街攤位競標創新高25萬元

舉辦近30年屏東縣潮州春節年街今年加碼1天，除夕到初四登場，每年幾乎湧入超過20萬人潮，潮州鎮公所今舉辦攤位競標，特區攤位競標金額再創新高，最高攤位得標價格達25萬元。

屏東縣潮州鎮公所分析，可能因為今年年街市集多1天，以往4天，除夕到初三，今年除夕到初四，共5天。今年又遇到疫情影響，其他地方舉辦年街春節攤商市集取消，齊聚到潮州年街，也讓今年總標價金額再創新高。

最高攤位得標金額25萬元，得標者告訴鎮公所，他們是以一天5萬元租金來計算，5天25萬元，攤位主要是擺遊戲類為主。

今天第一輪競標時，飲食攤商未進場，擔心受疫情影響怕會取消，潮州鎮公所指出，目前依照程序走，如果疫情指揮中心說春節要停辦大型活動時，公所將全額退費，在第二輪競標時，飲食的攤商業者才敢進場競標。

潮州鎮公所指出，去年競標攤商75家，今年38家攤商投標，投標人數比去年少了三分之一。今年共有449個攤位，其中有85個特區，一般區有364個。潮州年街收入也是鎮公所主要財源，這批收入用在潮州鎮公所提供的育兒津貼補助經費。

潮州鎮公所主秘王建元說，去年競標攤位最高金額是20萬2千多元，今年遇到疫情但仍逆勢上漲，最高競標攤位金額達25萬元，最低競標攤位金額也比去年高，去年是2萬多元，今年是3萬9999元。

連續8年都來競標的張小姐說，主要遊戲類攤位，她也有標到想要的攤位，雖然疫情有影響，但潮州年街今年有增加1天，年街舉辦也讓民眾有個年節逛街去處。