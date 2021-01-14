突破規定！高市遺囑信託房地可適用自住稅率 全國適用

房地信託要適用自用住宅稅率，過往須為委託人與受益人同一人的自益信託，而遺囑信託不可能是同一人，無法適用。高雄市稅捐處近期向財政部爭取將遺囑信託納入考量，獲財政部同意並發布新規定，可替遺囑他益信託房地節省至少4倍地價稅和2成房屋稅。

高雄市稅捐處說，這個解釋令的起源，來自一名正值壯年市民陳先生，因罹患重病，掛念尚未成年子女，希望他們日後有穩定成長環境，在生前幾天立下遺囑，將所有房地以遺囑信託方式指定他的父親為受託人，未成年子女為受益人。

稅捐處說，陳先生過世後家裡頓失經濟支柱，受託人陳父為了減輕經濟負擔，向稅處申請受託的房地按自用住宅稅率課徵地價稅和房屋稅，但因非自益信託遭駁回。

「自益信託」即為委託人與受益人是同一人，「他益信託」則是委託人為他人利益所設立的信託，委託人與受益人非同一人。而原本規定適用自用住宅稅率得是「自益信託」才能適用。

陳父無奈找上納保官協助，陳父認為，房子從以前到現在都是給未成年孫子一家人居住及設籍，小孩成年後財產也會歸他們，不解為何不能按自住稅率課稅？

納保官認為，遺囑信託必須委託人死亡才生效，所以受益人與委託人不可能是同一人，無法成立自益信託，但既有法令僅限自益信託可適用自住稅率，對「託孤」的他益遺囑信託卻未予考量，確有不合理之處。

為此，高雄市稅捐處主動建請財政部將遺囑信託納入考量，爭取遺囑信託房地可適用自用住宅稅率課徵地價稅及房屋稅，本月初獲財政部同意，並發布號令，定明遺囑信託的不動產，其所有權可以視為受益人所有並適用自住稅率，節省納稅人至少4倍地價稅和2成房屋稅，此一規定全國均適用。

高雄市稅捐處表示，未來遺囑信託，受益人為遺囑信託委託人的繼承人，且為其配偶或子女，並於信託關係消滅後，信託財產歸屬權利人為受益人，並符合土地稅法、房屋稅條例所定的自住要件，就可適用地價稅和房屋稅課徵自住稅率。

稅捐處長李瓊慧說，財政部一發布新規定，稅捐處就立刻告知陳父這個消息，當事人非常開心，稅捐處也對能幫助遺孤家庭爭取節稅權益感到欣慰。