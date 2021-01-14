屏東潮州春節市集1個攤位標出25萬元 創新高

已有近30年歷史的屏東縣潮州鎮春節市集，是全屏東縣春節最龐大市集，每年攤位標金不斷攀升，今年競標再創新高，最高得標金額新台幣25萬元，比去年多了4萬多元。

潮州春節市集今年總攤位數449攤，分成「特區攤位」、「一般攤位」，其中特區攤位有85格提供業者競標，去年有75人投標，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，減至38人。

潮州鎮公所今天舉行特區攤位開標作業，最高攤位得標價為25萬元，高過去年的20萬2022元，再創歷史新高紀錄。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，市集規劃從除夕至初4，比往年多1天，一般區每格維持去年的4000元，，有364格，預計1月27日進行抽籤。

王建元表示，今年一般區加上特區，標金總額是701萬1964元，第一次超過700萬元。

王建元指出，受武漢肺炎疫情影響，今年投標人數大幅減少，以美食類攤商減少最多，但單一攤位最高金額及總金額仍創新高。

王建元說，公所會配合中央疫情指揮中心防疫政策，編列100人次進行防疫宣導與勸導；如中央宣布停辦大型活動，攤商競標部分將全額退費。