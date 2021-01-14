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辛苦！高市每年為紅橘捷運付1億多利息 收益只百萬
高雄市議員陳美雅等多位議員關心高雄捷運財務和高雄市的負擔，市政府捷運局長吳義隆表示，目前高雄捷運公司每年還給高雄市府100萬元，高雄市府為捷運紅、橘線和鐵路地下化債務，每年要編付銀行利息1億多，捷運公司最近要透過土地聯合開發以能支付給市府較多收益。
經高雄市議會同意，高雄市政府和高雄捷運公司102年修約，高雄市捷運公司把機電資產列入「高雄大眾捷運系統土地開發基金」，所需經費173億元由市府舉債支應，高雄市政府因此每年要編利息付給銀行。
議員陳美雅、陳若翠、黃紹庭、王耀裕等議員今天在二讀審交通部門預算時，追問吳義隆有關捷運財務與市府負擔。
吳義隆表示，紅、橘線興建時，中央負擔75%、高雄市負擔25%的經費，高雄市政府用獎參、BOT的方式興建，市府無自償問題；修約之後，捷運加上鐵路地下化的債務，市府每年要付給銀行1.22億元的利息，捷運公司給付市府100萬元，如果有盈餘，盈餘的一半要付給市府；現在捷運公司有土地開發案，在舊市議會對面，開發之後的收益也要拿來還給市府。
吳義隆說，輕軌、捷運黃線、岡山路竹延伸線、林園延伸線， 自償和非自償統加起來，市府要負擔1335億元，非自償的部分（公務預算）要負擔600億左右，岡山路竹延伸線自償率約25%。
至於輕軌、捷運延伸線和黃線等的財務平衡方式，吳義隆表示，一方面是財政局土地作價投資，再用作價投資的錢挹注，另一部分就是土地開發；土地開發的期程不一，開發土地的大小也不同，沒有一定性，但是市府算過，開發的部分可以把平衡這些債務。
議員對於紅、橘線市府每年要付1億多利息，卻只能從捷運公司收到100萬元的感到憂心，要捷運局審慎處理土地開發之事。
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