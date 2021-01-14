屏東麟洛鄉公園有特色 結合民間信仰打造花轎遊具

屏東縣麟洛、西勢、竹田車站等高架化後，屏東縣府利用高架化的下方空間，打造在地特色公園，麟洛車站前的閒置空間結合麟洛鄉在地民間信仰王爺奶奶回娘家習俗，設計全國首個花轎主題的遊具，還有客家藍衫造型消暑噴水長廊，麟洛居民徐媽媽說，以後不用花半小時車程跑到屏東市，只要1分鐘車程就可以帶小孩來玩耍。

屏東縣長潘孟安說，縣府打造一鄉鎮一特色共融公園，利用閒置空間，盤點規畫設計，結合在地特色，麟洛火車站前，過去是閒置荒廢，規畫地客家元素，用客家花轎作為滑梯公園，共融精神讓孩童、長者都可以休憩的地方。

屏東縣府工務處指出，縣府完成單車鐵道全長18公里，開放使用後檢視整體環境及氛圍，2018年向客委會爭取並獲補助辦理「幸福驛客庄鐵道農藝文化園區營造工程」，總經費4000萬元，中央款3600萬元，縣府自籌400萬元。該計畫包括，麟洛車站站前客家產業市集廣場，樂齡友善園區的西勢車站銀髮族健康步道及竹田車站玻璃小屋，今天舉行完工啟用典禮。

工務處指出，麟洛火車站前，打造站前客家產業市集，利用花架的支架將長廊區隔為一個個的單位體，未來將不定期舉辦市集活動。市集廣場旁的遊憩設施，以客家藍衫造型為意象的消暑噴水長廊，一旁有麟洛民間信仰王爺奶奶所乘花轎為主題的兒童遊具。

屏東縣府指出，與麟洛國小合作舉辦遊戲工作坊，將孩子參與置於專業設計前，讓孩子的直觀感受萃取出來，結合麟洛民間習俗王爺奶奶回娘家，打造融合兒童參與及民間習俗的遊戲設施，有隧道，網繩，溜滑梯及獨木筒，各設施間的轉換平台外部為鑲有精細花紋及飛鳥的花轎及客家夥房。

地面是廣大潔白的沙坑是設施的地面緩衝材，除減緩孩子不慎摔落造成的傷害，孩童手部接觸沙子對其大腦也有一定助益。