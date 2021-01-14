穎崴科技二廠動土 陳其邁：半導體聚落在南、高成形

去年全球供應鏈重組，加上新冠肺炎疫情推進遠距經濟發展，帶動半導體產業翻倍成長，高雄也吸引了8家半導體相關產業鏈大廠南漂或加碼，相關產業投資額已破千億元。其中全球第三的半導體介面廠穎崴科技二廠興建工程今正式動土。

高雄市長陳其邁今出席穎崴科技二廠興建工程動土典禮，他受訪表示，穎崴是做半導體測試及Test Socket（測試腳座）的世界級大廠，大概全球前20大的半導體，不管是CPU、GPU跟APU測試，很多都是穎崴的合作廠商。

陳其邁說，半導體先進製程跟5G運用服務，需求愈來愈強勁，穎崴現在加碼投資，因應全球布局，業務也一定有很大幅度成長。

陳其邁表示，半導體聚落在高雄、台南形成，更重要的是高雄對穎崴來講也是熟悉的環境，市府也對其二廠擴廠提供專人專案服務協助，迅速在土地資金跟行政資源上快速的達到穎崴的需求。

經發局曾表示，自陳其邁上任後，已陸續有全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋」、全球半導體封測領導廠「日月光」、被動元件龍頭「國巨」、全球第三的半導體介面廠「穎崴」、日商半導體內襯儲槽大廠「華爾卡」、半導體沉積材料「默克」（Merck）等大廠來高雄，投資金額已突破千億元。

今年包含世界級半導體供應商英特格也將南漂投資60億元，在高雄打造在台灣最大製程中心；在地大廠日月光也可望加碼投資，宣告「半導體高雄隊」成形。

另被問到有民眾反映去年冬天空品不佳，打1999沒得到正面回應？2020年PM2.5的紅害日是2天，2019年是43天，在空汙部分，平均PM2.5的濃度去年與前年做比較也降低超過10%以上。

陳其邁說，市府幾乎每天持續監控整個空氣品質、氣象及外來物質，空汙種類及數量，像今天早上興達電廠試做燃煤機組，停2降2，也降到大約50%以下。如空品不佳，會和主要排放大廠協調及要求降載，持續監測空品等。

另被問到桃園傳出醫師染疫，但指揮中心不斷更改足跡，衛福部長陳時中說每個人記憶不同？陳其邁說，各種疾病不同，SARS隔離的時間7天，新冠肺炎是14天，14天有時候拖非常久，所以為什麼當時就設計規畫要有電子足跡等其他方式來協助作疫情調查。

陳其邁強調，但疫情的調查最後還是以中央疫情指揮中心所公布為主，這在傳染病防治法規定上，中央和地方對於整體疫調的分工非常清楚。