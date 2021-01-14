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高市預算審不完 陳其邁：盼府會一心

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技公司高雄二廠興建工程開工典禮。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技公司高雄二廠興建工程開工典禮。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會尚未完成市府110年總預算審查，原擬再加開一場臨時會，但各黨團對日程無共識，高雄市長陳其邁表示，預算沒過，建設會緩下來，非市民所樂見，他會用最大的誠意向議會說明溝通，盼府會一心。

高雄市議會去年定期會未審完預算，1月5日起加開一場10天臨時會，今天閉幕，但預算還是沒審完，昨程序委員會討論再加開一場臨時會，但各黨團對日期沒有共識，議長曾麗燕裁示再擇期召開程序委員會討論時間。

對預算遲遲未三讀過關，陳其邁今天出席穎崴科技公司高雄二廠興建工程開工典禮，被問及此事時表示，有一些重大的社會福利，尤其對於像年輕母親的照顧、產檢、交通補助費等，預算沒過就不能做；捷運、輕軌也是市民非常關心的重大建設，有一些資本支出、建設預算沒過，建設就會緩慢下來，並非市民所樂見。

陳其邁說，市府用最大的誠意跟議會說明溝通，也要拜託議會預算審查能夠加速，府會一心，大家共同為市政建設一起努力。被問到會否再去專程溝通？陳其邁說，他一直有持續在溝通，從來沒有間斷過。

陳其邁 高雄市 捷運

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