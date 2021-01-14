高市總預算審查添變數 陳其邁允溝通盼府會一心

高雄市議會尚未完成市府110年總預算審查，原擬召開臨時會，但是日程喬不定，高雄市長陳其邁擔心影響福利及重大建設推動，他今天表示，會用最大誠意向議會溝通並盼府會一心。

陳其邁今天出席穎崴科技公司高雄二廠興建工程開工典禮，媒體提問議會於昨天程序委員會討論臨時會日程未獲共識，致總預算審查添變數，恐影響市府今年度總預算執行，他做上述回應。

他指出，市府今年度要推動一些福利政策包括提供弱勢者懷孕婦女產檢交通補助款、捷運輕軌建設等，如果一些資本支出預算沒通過，建設進度就會緩慢，非市民樂見。

陳其邁允用最大的誠意向議會說明溝通，再者也要拜託議會加速預算審查，府會一心共同為市政建設努力；被問到是否會專程向議會溝通預算審查，他表示，一直有持續溝通，從未間斷過。

近日高雄市空氣品質不佳，還出現紅色警戒，有民眾在網路社群批評空氣品質不好。

陳其邁表示，「空氣品質就是要好、還要更好」。他說，2020的PM2.5紅害日是2站日、2019年是43站日，另外，PM2.5年平均濃度值，去年已比前年降低逾10%以上。

陳其邁指出，市府持續監控空氣品質還包括空污種類及數據等；今天上午興達電廠4座燃煤機組停2、降2，機組發電量小於50%。如果空氣品質不佳，市府會和污染排放大廠協調並要求業者降載因應，一定會持續監測空氣品質並研議空氣污染防制方法及開發替代能源的方式。