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輕軌大南環才通車就有機車事故 高雄市趕緊加強道安
高雄輕軌二階大南環段前天通車，昨天就發生機車與輕軌列車碰撞的意外事故，高雄市議員陳致中今天要求交通局要設法防範。交通局長張淑娟表示，會從現場交通維護、宣導、強化指標著手改善。
昨天晚上，一輛雙載的機車在英祥街、凱旋三路口與正要進入凱旋武昌站的輕軌列車擦撞，機車後座的男子摔倒輕傷，輕軌右側車頭有擦痕。
高雄輕軌二階大南環段經過前鎮、苓雅、鹽埕、鼓山區，沿線多是住宅社區，陳致中今天在交通部門預算審查中表示，高雄輕軌大南環段12日通車，第二天晚間就有機車擦撞列車，交通局要正視這個問題。
張淑娟說，依照一階運轉的經驗，保全進駐路口有其必要，當時保全在各路口宣導、注意交通狀況為期半年，讓市民熟悉輕軌運轉之後的交通安全；大南環段剛通車，市民可能還不習慣，畢竟輕軌列車體積較大，發生事故的機車可能是騎士誤判列車行進速度，以為過得了路口。
張淑娟說，與輕軌發生事故，是要加重處罰，會跟市民多做教育宣導，也會與捷運公司協商加強路口維護道路安全問題。
根據實地觀察，輕軌大南環段所經路線，原為臨港線的路段，臨港鐵路撤除後，多個路口機車闖紅燈的情況頗頻仍，昨天與輕軌擦撞的機車，警方初查，可能也是闖紅燈才與列車擦撞。
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