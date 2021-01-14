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護樹團體抗議砍小葉欖仁 高市府：移植非毀樹 換栽茄冬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影
森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影

森林城市協會今天在高雄蓮池潭翠華路旁陳情，抗議市府要挖除附近安全島上的152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。高雄市府工務局養工處表示，已先召開樹木修剪維護諮詢會議，最後決議是移植、非毀樹，另栽茄冬是台灣原生樹種，具易移植、抗汙染的優點。

森林城市協會理事長莊傑任表示，高市府換樹的緣由是因為認為小葉欖仁的種子會讓機車騎士滑倒，所以想把152棵小葉欖仁換成茄冬樹。但過去高雄市政府都把打掃預算壓得很低，導致許多路段缺乏打掃能量，如果能增列掃地預算，並花錢做對策研究，應能找出比換樹更好的做法。

莊傑任說，這項護樹行動有1400人連署，請市府重視民意。有關小葉欖仁落果季的問題，增列打掃預算即能保有安全。因政府缺乏完整的方案與風險評估研究，無從判斷樹木是否真的危險，也無法判斷掃地是否能解決問題。附近居民反映，沒有參加過此案的說明會。建議市府應建立不得種植的選樹規範，高雄市部分建設還在新植小葉欖仁，政府不從源頭控管，卻在末端毀樹，並不合理。

高雄市工務局養工處副處長王妙珍表示，此案去年12月16日召開第2次公有樹木修剪維護諮詢會會議，會議中有充分討論。移植原因乃鑑於小葉欖仁5月至7月結實期會大量落果且屬硬殼類，嚴重影響用路人安全，出席委員也認同處理方案，將小葉欖仁換植為原生樹種茄冬。茄冬是台灣原生樹種，具易移植、抗汙染的優點，是環保署列名的空汙防治計畫樹種，而且苗木來自於仁武產業園區樹木。

王妙珍說，今年1月8日有召開地方說明會，出席委員表明小葉欖仁雖然樹型優美，但不適合當行道樹，而且有多起公共安全意外，出席的里長及左楠地區議員服務處代表，也認同支持此案。市府將不適合的行道樹更換，是負責的態度。

森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影
森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影
森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影
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森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影
森林城市協會抗議高雄市府要挖除152棵小葉欖仁，應考量編列掃地預算及風險評估，建立不得種植的選樹規範。記者徐如宜／攝影

高雄市 行道樹 機車騎士

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