疫情衝擊墾丁有多慘？去年旅遊人次竟比37年前還少！

新冠肺炎疫情衝擊觀光有多嚴重？根據墾丁國家公園管理處統計，去年度創下263萬旅遊人次新低紀錄，不僅較2015年最高峰的837萬人次腰斬再腰斬，甚至比37年前成立當年只統計4個景點的294萬人次還低，其中，在開放陸客來台觀光時期，曾連續多年創下百萬遊客入園、被形容為「金雞母」的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，也分別寫下39萬和16萬人次的歷史新低。

這波空前的觀光海嘯，自去年農曆連假疫情升溫後，2至5月生意慘澹，靠政府補助撐過，隨著國內疫情趨緩和指揮官陳時中帶頭推防疫安心旅遊，暑假期間國旅人潮爆增，交通部再加碼秋冬旅遊補助至去年10月，人氣回溫，但隨著補助結束又進入冬季旅遊淡季，加上國際疫情升溫，國旅人氣再降；墾丁觀光旅宿業者形容，心情如洗三溫暖，現在最頭痛的是，還看不到盡頭。

根據墾管處官網統計，自2015年寫下最高紀錄的837萬人次後，因陸客急凍和負面消費形象影響逐年下滑，2017年降至356萬人次，隔年回升至400萬人次，去年受疫情衝擊，創下263萬旅遊人次新低紀錄，甚至比37年前成之當年的294萬人次還低，當年還只統計4個傳統景點，高人氣的國立海生館也尚未開館，另2003年SARS影響觀光只有數月，當年也有356萬人次。

開館邁入20年的屏東海生館，前年創下低於百萬遊客的新低紀錄，今年年初受疫情衝擊，3至5月加起來僅7萬人次，遠低於平均每月10萬人次，拜暑假國旅大爆發之賜，去年還是突破百萬人次；去年墾丁各景點受衝擊最大的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，2105年分別創下166萬、264萬人次新高，去年慘跌到只剩零頭，兩地門票和停車費收入曾連續多年破億，由墾管處和恆春鎮公所對半分，去年收入也跟著暴跌。