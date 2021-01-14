疫情衝擊墾丁有多慘？去年旅遊人次竟比37年前還少！
新冠肺炎疫情衝擊觀光有多嚴重？根據墾丁國家公園管理處統計，去年度創下263萬旅遊人次新低紀錄，不僅較2015年最高峰的837萬人次腰斬再腰斬，甚至比37年前成立當年只統計4個景點的294萬人次還低，其中，在開放陸客來台觀光時期，曾連續多年創下百萬遊客入園、被形容為「金雞母」的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，也分別寫下39萬和16萬人次的歷史新低。
這波空前的觀光海嘯，自去年農曆連假疫情升溫後，2至5月生意慘澹，靠政府補助撐過，隨著國內疫情趨緩和指揮官陳時中帶頭推防疫安心旅遊，暑假期間國旅人潮爆增，交通部再加碼秋冬旅遊補助至去年10月，人氣回溫，但隨著補助結束又進入冬季旅遊淡季，加上國際疫情升溫，國旅人氣再降；墾丁觀光旅宿業者形容，心情如洗三溫暖，現在最頭痛的是，還看不到盡頭。
根據墾管處官網統計，自2015年寫下最高紀錄的837萬人次後，因陸客急凍和負面消費形象影響逐年下滑，2017年降至356萬人次，隔年回升至400萬人次，去年受疫情衝擊，創下263萬旅遊人次新低紀錄，甚至比37年前成之當年的294萬人次還低，當年還只統計4個傳統景點，高人氣的國立海生館也尚未開館，另2003年SARS影響觀光只有數月，當年也有356萬人次。
開館邁入20年的屏東海生館，前年創下低於百萬遊客的新低紀錄，今年年初受疫情衝擊，3至5月加起來僅7萬人次，遠低於平均每月10萬人次，拜暑假國旅大爆發之賜，去年還是突破百萬人次；去年墾丁各景點受衝擊最大的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，2105年分別創下166萬、264萬人次新高，去年慘跌到只剩零頭，兩地門票和停車費收入曾連續多年破億，由墾管處和恆春鎮公所對半分，去年收入也跟著暴跌。
屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，陸客旅遊市場受政治影響力大，台灣旅遊業不能依賴單一的陸客市場，去年開始轉型，在陸客退場後，市場重新洗牌，面對這波觀光海嘯，墾丁旅遊型態已慢慢轉型為深度、感性、知性之旅，業者持續累積能量，為觀光復甦做好準備。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言