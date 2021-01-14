農耕機具掉落泥塊汙染道路 環保局最高開罰6千元

屏東縣適逢春耕一期稻作季節，環保局近日經常接獲民眾陳情檢舉，農耕機具夾帶泥土汙染路面汙染道路，泥土經道路車輛輾壓造成車行揚塵的空氣汙染，屏東縣政府環保局除加強洗街與宣導，呼籲農民及代耕業者，務必將農耕機具泥土清洗後再上路，違反者將依廢棄物清理法規定，裁處1200至6000元罰鍰。

屏東縣稻田每年有二期稻作，常見農耕機具夾帶稻田翻耕後的髒汙土塊行駛道路，造成路面汙染現象。農田土壤以黏土為主，農耕機具若未清除輪胎及機體夾帶的土塊，行駛道路途中造成土塊掉落，不僅車輛輾過會產生揚塵汙染空氣，且經過車輛碾壓的土塊黏附在道路上，須耗費大量人力及機具才能完全清除。

環保局指出，為防制農耕機具夾帶泥土汙染道路，以接駁方式移動農耕機具最有成效，可直接杜絕夾帶泥土汙染道路問題，如未有接駁車輛者，需攜帶抽水馬達將農耕機具夾帶泥土清洗後再上路，另應自行配備長柄鐵耙及大掃把，將清洗農耕機具後的路面積土移除。

環保局指出，農耕機率掉落泥塊汙染道路，去年共開罰6件，環保局提醒，避免農耕機具夾帶髒汙土塊汙染道路情形，近日將召集農政單位、鄉鎮市公所及農機代耕業者，辦理汙染改善宣導說明會，擴大宣導防制方法，希望有更多業者跟進各項汙染防制作法，改善汙染道路情形。