快訊

方仰寧接南市警局長 時代力量：一路升官 警暴究責去哪？

富王鴨肉店確定頂讓 鄰居嘆：幾句話搞垮了事業

澎湖版豬肉儀表板 將每日公布入境豬肉來源

中央社 / 澎湖縣13日電

防堵美國萊豬進入澎湖，澎湖縣長賴峰偉今天指示率全國之先成立澎湖版的進口「豬肉儀表板」，每天即時公布入境澎湖的豬肉來源，並加強稽查製造等相關業者，讓民眾買得安心、吃得安心。

賴峰偉今天聽取衛生局簡報「萊豬開放進口稽查進度報告」時，作以上指示。

澎湖衛生局說，自元旦美豬開放進口至今，中央食藥署「豬肉儀表板」網站顯示進口豬達490.38噸，占全台豬肉總量3%，進口豬肝、豬腎及豬其他可食部位達373.82噸，占全體內臟及可食部位3%，來源國以美國、加拿大及丹麥為最大宗。

衛生局表示，縣府將參考中央的「豬肉儀表板」，成立專屬網站，每日公布最新入境澎湖的豬肉國家、地區，並加強抽檢美豬，以及追蹤其流向，確保豬肉含萊克多巴胺殘留量「零檢出」。

衛生局指出，澎湖縣餐飲業、販售業、製造業總計892家，衛生局自去年9月17日開始，針對製造業、販售業、餐飲業豬肉食品及豬可食部位原料產地標示進行輔導，共輔導稽查1091家次，超過中央訂定的目標值，完成率達122%。

自元旦開始，澎湖衛生局出動稽查人員前往傳統市場、超市、製造業、餐飲業等稽查產地來源標示及要求出示豬肉來源文件，啟動現場豬肉篩檢快篩，無法現場快篩者即送回實驗室檢驗，目前萊劑檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，學校營養午餐及社區老人共餐部分，衛生局與教育處、社會處聯手前往學校、社區關懷據點稽查，提供130劑快篩試劑給學校、30劑供老人共餐社區據點，未來學校及各據點相關人員認為豬肉有疑慮也可以進行檢測，共同把關肉品安全。

賴峰偉表示，食品安全與健康息息相關，民眾每天擔心買到不安全豬肉，對政府保護食安喪失信心，為贏回人民對政府信心，指示將入境澎湖的豬肉來源公開化，每天即時更新資訊，透過資訊公開、透明，讓民眾安心食用。

衛生局 澎湖 餐飲業

延伸閱讀

金門縣府開會研商 萊豬禁入校園午餐與社區共餐

成都社區「發年終」了！ 每人10斤豬肉 大嬸推車來領

賣多國豬肉卻列台灣豬標示地圖 高市衛生局查無不法

澎湖因應春節連假加強疏運 來回機位增加6%

相關新聞

影／陳其邁化身型男主廚 讚橙蜜香番茄是高雄之光

高雄美濃橙蜜香番茄因氣候緣故，產量略減3成，但無損品質，美濃區農會今舉辦品質評鑑競賽，農友端出的橙蜜香，平均甜度仍在11...

陳其邁表態了 依然留不住高雄市警察局長劉柏良

內政部警政署發佈最新人事調動，高雄市警察局長劉柏良確定回任副署長。高雄市長陳其邁今早赴美濃參加橙蜜香評鑑競賽前受訪，被問...

預算還是沒審完 高市議會下次臨時會日期未定

高雄市議會去年定期會結束後有大半預算未審完，1月5日起加開10天臨時會，還是無法審完；今議會下午召開程序委員會討論再加開...

感念第一線醫護人員 高市宣布春節加碼發放防疫津貼

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長陳其邁昨天主持防疫應變會議後前往高雄市立小港醫院慰勉醫護同仁，也宣布春節期間防疫津貼加碼，感謝...

繼桃園市後 陳其邁也宣布停辦府級尾牙

新冠肺炎增加醫護2名本土病例，繼桃園市長鄭文燦宣布停辦尾牙後，高雄市長陳其邁今天也表示，高市府已停掉府級尾牙，用其他方式...

影／疫情升溫 潘孟安：防疫優先、生活如常達成雙贏

北部傳出醫護人員染疫，疫情升溫，屏東縣長潘孟安呼籲，不要恐慌、不要驚慌，大家遵守相關規範，縣府會遵守中央疫情指揮中心規範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。