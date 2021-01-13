澎湖版豬肉儀表板 將每日公布入境豬肉來源

防堵美國萊豬進入澎湖，澎湖縣長賴峰偉今天指示率全國之先成立澎湖版的進口「豬肉儀表板」，每天即時公布入境澎湖的豬肉來源，並加強稽查製造等相關業者，讓民眾買得安心、吃得安心。

賴峰偉今天聽取衛生局簡報「萊豬開放進口稽查進度報告」時，作以上指示。

澎湖衛生局說，自元旦美豬開放進口至今，中央食藥署「豬肉儀表板」網站顯示進口豬達490.38噸，占全台豬肉總量3%，進口豬肝、豬腎及豬其他可食部位達373.82噸，占全體內臟及可食部位3%，來源國以美國、加拿大及丹麥為最大宗。

衛生局表示，縣府將參考中央的「豬肉儀表板」，成立專屬網站，每日公布最新入境澎湖的豬肉國家、地區，並加強抽檢美豬，以及追蹤其流向，確保豬肉含萊克多巴胺殘留量「零檢出」。

衛生局指出，澎湖縣餐飲業、販售業、製造業總計892家，衛生局自去年9月17日開始，針對製造業、販售業、餐飲業豬肉食品及豬可食部位原料產地標示進行輔導，共輔導稽查1091家次，超過中央訂定的目標值，完成率達122%。

自元旦開始，澎湖衛生局出動稽查人員前往傳統市場、超市、製造業、餐飲業等稽查產地來源標示及要求出示豬肉來源文件，啟動現場豬肉篩檢快篩，無法現場快篩者即送回實驗室檢驗，目前萊劑檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，學校營養午餐及社區老人共餐部分，衛生局與教育處、社會處聯手前往學校、社區關懷據點稽查，提供130劑快篩試劑給學校、30劑供老人共餐社區據點，未來學校及各據點相關人員認為豬肉有疑慮也可以進行檢測，共同把關肉品安全。

賴峰偉表示，食品安全與健康息息相關，民眾每天擔心買到不安全豬肉，對政府保護食安喪失信心，為贏回人民對政府信心，指示將入境澎湖的豬肉來源公開化，每天即時更新資訊，透過資訊公開、透明，讓民眾安心食用。