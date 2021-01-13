影／陳其邁化身型男主廚 讚橙蜜香番茄是高雄之光

高雄美濃橙蜜香番茄因氣候緣故，產量略減3成，但無損品質，美濃區農會今舉辦品質評鑑競賽，農友端出的橙蜜香，平均甜度仍在11、2度，微酸帶甜，氣味「嘟嘟好」，冠軍由農友彭達裕奪下，他形容對番茄百般呵護，才有此成果，市長陳其邁也化身型男主廚大力行銷橙蜜香，指雖不能稱是地球上最好的，但絕對是高雄之光。

美濃橙蜜香番茄約種130公頃，與白玉蘿蔔、紅豆、敏豆併稱美濃冬作四大天王，年產值達3億元。農業局近年輔導舉辦評鑑競賽，促橙蜜香品質不斷升級，第九屆 橙蜜香評鑑競賽今天在美濃菸葉輔導站登場，前三名依序是彭達裕、黃偉宸、溫柄貴，另有7名優勝得主。

來自吉東里的彭達裕種橙蜜香番茄近10年，果園就位在住家旁，每天就近呵護，第2屆時曾獲亞軍，這次拿下冠軍。美濃區農會總幹事鍾清輝表示，橙蜜香番茄的特色在酸甜比，今年因雨少減產3成，但品質不受影響。

陳其邁到場頒獎外，也與網紅主廚克里斯丁、立委邱議瑩、農會總幹事鍾清輝調理水果沙拉。陳其邁切水果、挖耔，雖架勢十足，但笑說，比掌理市政還難，他還是當市長好了。