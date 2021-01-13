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陳其邁表態了 依然留不住高雄市警察局長劉柏良
內政部警政署發佈最新人事調動，高雄市警察局長劉柏良確定回任副署長。高雄市長陳其邁今早赴美濃參加橙蜜香評鑑競賽前受訪，被問到會不會中央爭取劉留任?還希望中央能對人事案進行整體考量，但午後警政署發布人事，仍是無法留人。
陳其邁對劉柏良在高雄市警察局長任內，不管是在治安工作或對工作的投入，都給予高度的肯定，不過亦強調，警察人事的安排是屬於中央的權責，他希望中央能做一個整體考量。
陳其邁言猶在耳，警政署午後發布人令，劉柏良一如近日傳聞，職務異動。高雄市政府下午發布新聞表示，劉勇於負責，在治安或是道安工作都表現相出色，也深獲不分黨派及基層員警肯定。
文中也強調，中央基於整體考量的人事調動，市府會要求新局長持續打擊犯罪，讓治安工作得以無縫接軌。
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