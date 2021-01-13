感念第一線醫護人員 高市宣布春節加碼發放防疫津貼

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長陳其邁昨天主持防疫應變會議後前往高雄市立小港醫院慰勉醫護同仁，也宣布春節期間防疫津貼加碼，感謝醫護人員們的辛勞付出。

高市衛生局今午則表示，這次加碼發放防疫津貼對象，對直接照護確診個案的醫護及相關醫事人員，2月11日到2月14日春節期間發予個人獎勵金：醫師、專責醫事放射師、專責感控人員每日1000元，護理人員每班1000元。春節期間接受指定通報或疑似個案轉診、轉檢的指定醫院，在負壓隔離病房及專責病房出勤的醫事及相關人員，每人發500元。

陳其邁感謝市內12家指定隔離醫院及所有醫療機構、醫事及相關工作人員的付出，讓高雄市疫情能獲穩定控制，昨宣布春節防疫津貼加碼，慰勉大家的辛勞。

昨天他到小港醫院替所有醫護防疫人員加油打氣，指小港醫院自小港機場入境級的後送醫院，疑似個案、確診個案都會送到這裡，防疫期間，醫護冒著生命的危險來照顧確診個案，大家應給予最大一個肯定。對於各醫院的院內感控，他也要求全面加以落實。