影／疫情升溫 潘孟安：防疫優先、生活如常達成雙贏

北部傳出醫護人員染疫，疫情升溫，屏東縣長潘孟安呼籲，不要恐慌、不要驚慌，大家遵守相關規範，縣府會遵守中央疫情指揮中心規範，要求縣內各公私立醫療院所、機關、營業商用聚集場所等，遵守相關防疫規定。

潘孟安說，台灣最難能可貴是當全世界在鎖國封城，台灣可以生活、上班如常，大家全民共同遵守，防疫不能只靠公部門，要大家全民遵守。

潘孟安說，大家遵守規範，自我保護也是保護他人，如果我們沒有做好管控，防疫措施恐成為破口，功虧一簣，呼籲大家不要自亂陣腳，按照SOP規範。

農曆年節將屆，縣府舉辦大型活動，潘孟安說，人民生活步調不要造成紊亂，防疫到位，生活如常，一起達成雙贏，他也要求各局處做好整備，請局處列出相關人潮聚集活動，商業的行為，在傳統市場，夜市等，做好相關防疫呼籲。