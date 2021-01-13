聽新聞
test
0:00 / 0:00

天寒校服得穿外面？高雄學校：保暖衣物添校服內外皆可

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市龍華國中校園裡，許多學生都已把禦寒厚外套穿在校服外。圖／龍華國中提供
高雄市龍華國中校園裡，許多學生都已把禦寒厚外套穿在校服外。圖／龍華國中提供

寒流接連來襲，早起出門的學生們也凍得直喊冷！台灣青年民主協會表示接到學生反映，有的學校要求學生的保暖衣物只能穿在校服內，非常不舒服。被點名的高雄市龍華國中表示，為顧及學生健康與穿得保暖，學校已調整學生冬季期間穿著規定，可自行在校服內、外加穿衣服保暖。

今天龍華國中校園裡，許多學生都已把禦寒厚外套穿在校服外。學生說，禦寒外套通常都比較厚重，「塞」不進學校外套裡，穿在最外面比較舒服。

龍華國中表示，學校基於維護學生健康，並且穿的保暖，去年12月經校內討論後，於今年1月初即調整，冬季期間開放讓學生依據身體需求，穿著加強保暖配備，也就是學生可自行依需求，將個人保暖衣物增添於校服內、外皆可。

龍華國中說，學校服儀規定考量學生健康、校園安全管理等因素，之前規定學生上學時應穿著校服，也配合季節宣布換季，但不強制學生穿著長袖或短袖校服。但為確保校園安全管理，避免無法快速辨識人員身分，造成校園安全疑慮，因此才希望學生將校服外套穿著於最外面。

教育部去年8月已修正高中、國中、國小訂定學生服裝儀容規定之原則，9月生效，其中就有提到「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣服。」高雄市教育局提醒各校，對服儀規定可更有彈性處理。

保暖 服儀

延伸閱讀

劉柏良走定了 高市府：市長有力挺向中央留人

台灣首家好市多在高雄！他曬「創始會員卡」意外曝20年前景象

高雄鐵路地下化綠園道工程 農曆春節前開放民眾走春

高雄租屋社團男騙子裝房東 6人沒看房就簽約 遭捲款11萬

相關新聞

影／屏東縣發表低年級魯凱本位教科書 族人都想收藏！

屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、...

影／疫情升溫 潘孟安：防疫優先、生活如常達成雙贏

北部傳出醫護人員染疫，疫情升溫，屏東縣長潘孟安呼籲，不要恐慌、不要驚慌，大家遵守相關規範，縣府會遵守中央疫情指揮中心規範...

天寒校服得穿外面？高雄學校：保暖衣物添校服內外皆可

寒流接連來襲，早起出門的學生們也凍得直喊冷！台灣青年民主協會表示接到學生反映，有的學校要求學生的保暖衣物只能穿在校服內，...

劉柏良走定了 高市府：市長有力挺向中央留人

高雄市警察局長劉柏良人事調整案成定局，警政署今天下午就將發布訊息，近日交接，懸缺由刑事局長黃明昭接任。高雄市長陳其邁核心...

超搶手！金酒也賣啤酒？金門啤酒限量960瓶1小時搶光光

金酒公司也賣啤酒？以高粱酒聞名的金門酒廠昨日在金寧廠門市試賣啤酒，首批限量960瓶，沒想到僅透過員工群組訊息傳遞，一上架...

在地農產結合AI 屏科園區多元發展

「科技部未來推動的科學園區將不再以代工為主！」針對未來將在屏東設立科學園區，科技部長吳政忠13日解釋，台灣過去倚靠科學園區進行代工，在晶片目前領先世界，但台灣不能只會做代工，因此從晶片衍生的產品研發、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。