天寒校服得穿外面？高雄學校：保暖衣物添校服內外皆可

寒流接連來襲，早起出門的學生們也凍得直喊冷！台灣青年民主協會表示接到學生反映，有的學校要求學生的保暖衣物只能穿在校服內，非常不舒服。被點名的高雄市龍華國中表示，為顧及學生健康與穿得保暖，學校已調整學生冬季期間穿著規定，可自行在校服內、外加穿衣服保暖。

今天龍華國中校園裡，許多學生都已把禦寒厚外套穿在校服外。學生說，禦寒外套通常都比較厚重，「塞」不進學校外套裡，穿在最外面比較舒服。

龍華國中表示，學校基於維護學生健康，並且穿的保暖，去年12月經校內討論後，於今年1月初即調整，冬季期間開放讓學生依據身體需求，穿著加強保暖配備，也就是學生可自行依需求，將個人保暖衣物增添於校服內、外皆可。

龍華國中說，學校服儀規定考量學生健康、校園安全管理等因素，之前規定學生上學時應穿著校服，也配合季節宣布換季，但不強制學生穿著長袖或短袖校服。但為確保校園安全管理，避免無法快速辨識人員身分，造成校園安全疑慮，因此才希望學生將校服外套穿著於最外面。

教育部去年8月已修正高中、國中、國小訂定學生服裝儀容規定之原則，9月生效，其中就有提到「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣服。」高雄市教育局提醒各校，對服儀規定可更有彈性處理。