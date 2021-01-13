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影／屏東縣發表低年級魯凱本位教科書 族人都想收藏！

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、青葉國小試行教學。記者劉星君／攝影
屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、青葉國小試行教學。記者劉星君／攝影

屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、青葉國小試行教學，編撰數學課程的霧台國小老師柯惠珍說，教材很貼近生活，小朋友學習起來更有動力。屏東縣長潘孟安說，原住民族教育建構系統性知識架構，讓學童們能成為兼顧學科知識與文化素養。

屏東縣府原住民族課程發展中心，2014年8月開始運作，歷時5年完成排灣族本位教科書編撰，之後在2019年開始編撰魯凱族語本位課程目前已完成低年級教材，整體課程預計在2022年7月底完成1到6年級的國、英、數與自然四科教科書。

「從孩子熟悉的生活經驗為起點」教育處指出，魯凱族本位教科書編輯以「易懂、適性、樂學」為主軸，希望能透過文化根基鏈結科知識，編輯出與學生生活經驗的緊密結合課程。為編撰課程，課程老師到魯凱族霧台、阿禮、佳暮和青葉部落文化採集與田野調查，今天發表會，高齡100歲的紅藜奶奶也現身見證。

教育處指出，魯凱族本位國語文及數學教科書，課本中的人物名字根據霧台鄉公所2019年12月出版「魯凱人名釋義」編撰，目前完成低年級的國語、數學課本，習作、生字簿共17冊。

原民立委伍麗華今出席發表會，講到一度感動落淚，伍麗華說，排灣族、魯凱族本位教科書，讓學生們更有「意義感」，素材與生活是與文化貼近的。

霧台國小一年級班長涂翔瑞說，學到更多族語，更多國字，課本也變得有趣，功課也有進步。

潘孟安說，原住民族教育除須建構一套系統性知識架構，讓孩子從教材成為一個能兼顧學科知識及文化素養的魯凱族人，並帶著民族文化的價值和自信，在任何的環境下不卑不亢，創造民族的價值與光榮，感謝魯凱耆老貢獻智慧，與協助編撰的老師們。

屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、青葉國小試行教學。記者劉星君／攝影
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屏東縣府今發表國小低年級魯凱族本位教科書，這是縣府繼完成排灣族國小本位教科書後，也致力魯凱族教育發展，現階段在霧台國小、青葉國小試行教學。記者劉星君／攝影
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魯凱族 屏東縣 原住民

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