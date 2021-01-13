澎湖監獄收容人藝文創作展 竹編石雕技藝精湛

中央社 / 澎湖縣13日電

技藝精湛的竹編、石雕與蒼勁有力的書法等近百件藝文作品，都是出自於澎湖監獄收容人的創作，令人眼睛為之一亮，今天起在澎湖縣政府文化局文馨畫廊展出。

法務部矯正署澎湖監獄教化藝文及作業技訓成果展，今天由矯正署專委江慶隆、馬公市長葉竹林、典獄長林明達與文化局長王國裕等人共同揭幕，收容人的創作藝品，令人眼睛為之一亮，給予高度肯定。

即將在16日調派為台南看守所長的澎湖監獄典獄長林明達今天以感恩的心情，在榮調前舉辦收容人成果展，讓收容人在多元教化藝文的薰陶與扎實的技能訓練，洗滌心靈，展現了收容人「監禁、沉澱、蛻變、復歸」等四階段的歷程。

澎湖監獄教化藝文及作業技訓成果展，以往都在獄內展出，今天是繼102年文化局展出後，再度走出高牆對外開展，展出收容人的書法、國畫、砂畫、石雕、竹編、草編、瓷器彩繪等創作近百件外，其中一幅張姓收容人以竹編所創作一幅2公尺的「祈禱文」，歷經製圖、刻竹片、剖竹篾和編織等過程，費時1年才能完成。

除了竹編「祈禱文」和「心經」外，有收容人以玄武岩雕琢的超大石斑、南瓜等都是栩栩如生，現場還有澎鼎美食坊收容人所製作的各式糕餅點心、咖啡及茶飲等美食，供各界品嘗。

澎湖監獄教化藝文及作業技訓成果展，今天起在文化局文馨藝廊展出至22日止，歡迎愛好藝文民眾前往參觀。

澎湖 監獄 文化局

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