網傳南部某醫院拉封鎖線管制 高市府已截圖送辦

中央社 / 高雄13日電

中央流行疫情指揮中心昨天公布北部某醫院醫護人員確診，但網傳南部某醫院拉起封鎖線管制。高市衛生局長黃志中今天回應，網路照片是謠言，已截圖請檢警調查追究刑責。

針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，外界關心高雄春節活動是否照常舉行，高雄市政府今天上午在四維行政中心召開記者會說明。

黃志中接受媒體聯訪指出，目前除2021高雄馬拉松延期，確切比賽時間農曆年後公布外，其餘春節期間的市集、商圈等活動都按照中央流行疫情指揮中心規範，目前不會停辦或取消，也請民眾做好自身的防疫措施，包括戴口罩、勤洗手，請大家平安過好年。

另外，對於網路流傳一張南部某醫院拉起封鎖線照片，黃志中也說，目前高雄市內所有醫院並沒有封鎖，僅有一般管制分流措施。

他指出，這名網友的行為不但不妥，可能還涉及違反傳染病防治法以及嚴重特殊傳染性肺炎特別條例，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬以下罰金。目前已經截圖請警方偵辦。

至於有網友日前說，高雄市武漢肺炎病例領先全國，黃志中也表示，已經請警方循線追查到當事人，這名當事人在警詢時也承認造謠，全案目前交由檢方偵辦，若成立可能處2年以下刑期，或300萬以下罰鍰。

對於商圈或年節活動，經發局長廖泰翔說，商圈以及市場年節相關活動，包含過好年及年貨大街等，市府將遵照中央防疫規範要求全程戴口罩，在符合防疫規範下如期舉行，也會持續補助商圈，希望大家能夠在防疫狀況下，持續落實防疫新生活。

另外，民間團體有舉辦新春市集等活動規劃，民政局長閻青智說，包括蓮池潭、鹽埕等區相關活動，市府將要求區公所、配合主辦單位做好防疫規範，此類活動將照常舉辦，迎接春節來臨，帶動過年熱鬧氣氛。

疫情 春節 高雄市

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