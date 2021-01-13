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超搶手！金酒也賣啤酒？金門啤酒限量960瓶1小時搶光光

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司昨日推出金門啤酒，金酒公司營業副總陳啟展（右）表示，看到市場反應熱烈，考慮在夏季推出常態化的產品。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司昨日推出金門啤酒，金酒公司營業副總陳啟展（右）表示，看到市場反應熱烈，考慮在夏季推出常態化的產品。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司也賣啤酒？以高粱酒聞名的金門酒廠昨日在金寧廠門市試賣啤酒，首批限量960瓶，沒想到僅透過員工群組訊息傳遞，一上架，才1個多小時就全被搶光光，讓金酒銷售部的員工也很訝異，金酒公司營業副總陳啟展表示，這批啤酒推出，只是為了試水溫，同時避免金門啤酒註冊商標遭註銷，看到市場反應熱烈，金酒考慮在夏季推出常態化的產品。

「金酒公司也賣啤酒？」、「我要買金門啤酒？」昨天金酒公司的金寧門市就電話接不完，原來是新產品金門啤酒悄悄開賣，不少識貨的人，早早就到場排隊搶購，果然一個多小時將近千瓶的啤酒就完售，連銷售部的同仁想自己買2瓶都沒有。

陳啟展表示，金門酒廠為了滿足金門的餐飲需求，打算在夏季來臨前推出啤酒上市，於是以高粱原料搭配酒廠製麴、酵母菌的技術，委由代工廠商釀製金門啤酒，沒想到昨天的試賣，竟然就馬上銷售一空，市場的反應不錯，未來會推常態化的產品。

金酒公司也表示，這款啤酒喝起來，口感綿密，配方還有加高粱元素，算是啤酒類少見的嘗試，在精釀啤酒算是頂級的產品，酒精濃度是6.3度，比一般啤酒大概是4-5度高了一點。

由於這是首波商品，每瓶要價150元，不少消費者聞訊，覺得貴；對此，金酒公司表示，未來隨著產品常態化，售價也會反應回饋給消費者。

聯合報提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

金酒公司昨日推出金門啤酒，每瓶要價150元，首波限量近千瓶。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司昨日推出金門啤酒，每瓶要價150元，首波限量近千瓶。記者蔡家蓁／攝影
以高粱酒聞名的金門酒廠昨日在金寧廠門市試賣啤酒，首批限量960瓶，幸運搶購到的民眾都說好喝。記者蔡家蓁／攝影
以高粱酒聞名的金門酒廠昨日在金寧廠門市試賣啤酒，首批限量960瓶，幸運搶購到的民眾都說好喝。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司昨日推出金門啤酒，首波限量近千瓶，沒想到1個多小時就銷售一空。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司昨日推出金門啤酒，首波限量近千瓶，沒想到1個多小時就銷售一空。記者蔡家蓁／攝影

金門 酒精

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