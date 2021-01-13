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高雄鐵路地下化綠園道工程 農曆春節前開放民眾走春

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（右二）與水利局長蔡長展（右一）視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（右二）與水利局長蔡長展（右一）視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影

高雄市府水利局積木極推動一馬鐵路地下化綠園道開闢工程「左營計畫區」，去年1月開工以來，已陸續打通美術北三路與新莊一路。副市長林欽榮今天到工區現場緊盯進度，宣布左營園道近期陸續開放，2月12日農曆年前開放76%空間，讓民眾走春、賞花、打卡。

高雄鐵路地下化綠園道工程，全長15.37公里，總面積71公頃，經費約45億元，分為左營、高雄、鳳山3段施作。工區從原先荒蕪雜亂，現在已漸漸看到完工雛形，原設計8公分樹徑的植栽，都已更換為15公分以上，整體園道將於農曆年前開放76%空間，提供民眾在過年期間有更好的休閒空間。

水利局副局長梁錦淵現場簡報左營計畫園道進度，第一標是崇德路至華榮路間，全區約11.2公傾，開放9.3公頃；第二標是華榮路至明誠四路間。其中明誠四路至內惟車站站體間園區，可提前於1月20日開放，成為3計畫區最先開放的區域。

水利局長蔡長展指出，左營計畫區內規劃許多景點，如舊城站旁島式月台及雙城廣場、內惟站旁的圓形廣場及景觀平台等，園區內也有串聯各景點的步道及自行車道。為了管控工程，水利局每天到工地督軍，與包商一起在工地吃便當，最後1個月加緊趕工，讓進出高鐵站的門戶變美。

林欽榮表示，2月12日大年初一全線一定要76.5%打開圍籬，讓大家看到全新的高雄，整體工程原定8月完工，將力拚今年6月完工。全園道打開後，歡迎民眾來走春、賞花、打卡，另外也會要求建管處與都發局，協助沿路建築「拉皮」。

高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左一）視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左一）視察左營翠華路鐵路地下化園道工程，督促在春節前拆除圍籬，讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮在左營翠華路鐵路地下化園道段，量測栽植樹圍。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮在左營翠華路鐵路地下化園道段，量測栽植樹圍。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影
高雄市水利局積極進行鐵路園道工程，將於春節前開放平面園道讓民眾走春賞花打卡。記者徐如宜／攝影

鐵路地下化 賞花 林欽榮

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