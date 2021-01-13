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高雄燈會主打「偽出國」 愛河岸將布置異國燈區

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市議會上午審查觀光局預算，議員童燕珍關注今年高雄燈會如何舉辦？觀光局長周玲妏說，今年將以「偽出國」為概念，在愛河兩岸布置不同國家燈區，感受不同國家風情；但配合防疫考量，昨天定調取消飲食區，活動範圍也將縮減。

周玲妏上午在議會表示，觀光局一直在準備燈會，但辦活動也要面對疫情，因疫情考量不斷進行活動調整，沒辦法立即宣傳或對外報告，這兩天才定調，確定燈會將取消飲食區、活動規模也會縮減，希望在人流安全管控下，讓民眾欣賞燈會。

周玲妏說，今年燈會將以「偽出國」為主題，在愛河兩岸布置不同國家燈區，讓民眾有出國的感覺，享受不同國家風情的布置，接下來也會按照節奏開始宣傳。

周玲妏昨受訪也表示，高雄燈會範圍縮小，也取消美食街、飲食區，並考慮如何限制開幕式的集體人流，原本開幕式設定範圍是希望能夠容納1萬6千人左右，現在因為防疫政策，將縮小到5千人，且會保持1米以上的距離。

燈會 觀光局

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