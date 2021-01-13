體恤照顧確診者 陳其邁允加碼津貼支持醫護

醫療機構傳醫師因照護武漢肺炎者染疫，高雄市長陳其邁今天指出體恤醫護人員的辛苦及工作風險，高雄市會加碼津貼給第一線人員並和他們站在一起，盼不要有打擊醫護士氣的言語。

陳其邁上午到美濃區勘查寒害災損，回應媒體聯訪提問國內有2名醫護人員感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的看法，做上述回應。

他指出，昨天特別前往小港醫院為醫護人員加油打氣，同時宣布要加碼提供津貼給照護確診者。小港醫院臨近高雄機場，會增加照護的負擔及風險，所以市府要加碼給相關醫護人員津貼並為他們加油，促請醫院要落實整體感控工作。

有關加碼防疫照護津貼部分，市府衛生局長黃志中告訴中央社記者，衛生局已針對12家有負壓隔離病房的醫院為對象，包括醫護及有參與實質協助者，研議加碼津貼的期限、人員對象等，確定後公布。

有關確診醫師曾照顧武漢肺炎重症插管病患染疫，前衛生署長楊志良於政論節目指醫師遇到病患分泌物噴濺時沒有落實防疫SOP，他若是院長會將他開除，相關發言引發討論。

陳其邁受訪時說，「那是打擊第一線醫護人員的士氣」。醫護人員在負壓病房或照顧確診者有高風險，所以他要為醫護人員加油打氣，謝謝他們冒著生命危險協助醫療武漢肺炎及照護，在全球疫情嚴峻情況下，要和醫護人員站在一起。

有關楊志良的發言，台灣基進黨籍醫師吳欣岱於臉書（Facebook）發文指出，「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了了」。她說，插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？

她指出，中央流行疫情指揮中心並沒有公布確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒有提到任何有疏漏處，呼籲勿再捕風捉影二次傷害了。