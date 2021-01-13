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接連兩波寒流 高市六龜蓮霧損害逾402萬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
六龜蓮霧因寒害裂果及落果，高雄市長陳其邁（右）偕立委邱議瑩（左）等人今早前往視察。圖／高雄市農業局提供
六龜蓮霧因寒害裂果及落果，高雄市長陳其邁（右）偕立委邱議瑩（左）等人今早前往視察。圖／高雄市農業局提供

接連兩波寒流，高雄今天好不容易回暖，但農作物延遲性災損也陸續出現，集中在正值收穫期的六龜蓮霧，農損面積達45.8公頃，金額累計達402萬2千元，高雄市長陳其邁今早前往視察 ，籲請農友儘速向公所申辦農業損失，並注意回溫後的植株養護，減少損害繼續擴大。

陳其邁今早由立委邱議瑩、市議員林富寶及朱信強等人陪同關心六龜蓮霧受損情形，陳其邁市長表示，蓮霧是六龜農民主要的收入，因連續兩波寒流低溫導致寒害農損，影響收益甚鉅，1月10日他隨同行政院長蘇貞昌視察時，就當面向蘇反映高雄蓮霧受損，當天中央就公告蓮霧寒害救助，救助金每公頃9萬元，另有機肥料補貼，每公頃最高1萬2千元。也要求農業局與六龜公所加速勘災，從寬從速協助農友。

高市農業局代理局長王正一表示，六龜蓮霧種植面積約344公頃，部分正值產期，受到連日低溫有明顯裂果及落果情形，今起天氣回溫，仍可能會有遲發性災損，提醒農友，包括蓮霧、蜜棗及番茄倘有災情，可主動通報公所，並及時清理果園內落果，注意寒害後疫病管理，減少損失。並於元月20日前向區公所申辦現金救助，以利市府辦理勘察，協助農友復耕。

陳其邁也說，爲照顧農民，高雄市政府加碼補助農業保險20%，今年六龜區香蕉收入保險已納入，也向農委會爭取開辦高雄地區蓮霧保險，以保障高雄地區蓮霧果農能減輕災害的損失。

六龜蓮霧因寒害裂果及落果，高雄市長陳其邁（右）偕立委邱議瑩（左）等人今早前往視察。圖／高雄市農業局提供
六龜蓮霧因寒害裂果及落果，高雄市長陳其邁（右）偕立委邱議瑩（左）等人今早前往視察。圖／高雄市農業局提供

六龜 陳其邁 保險

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