高市蓮霧寒害逾45公頃 陳其邁勘災籲速申辦救助

寒流接二連三報到，造成高雄市蓮霧遭受寒害，市府農業局統計受損面積有45.8公頃，農損約新台幣402萬元。市長陳其邁今天勘災損，籲農民速向區公所申辦救助並允協助農民復耕。

高雄市六龜區蓮霧種植面積約344公頃，因值產期受到連日低溫造成裂果及落果，陳其邁今天偕民進黨立委邱議瑩及多名市議員到六龜及美濃區勘災，關切寒害造成農損，呼籲果農把握時間趕快向區公所通報或申辦救助。

農業局統計，正值採收期的六龜蓮霧截至13日上午10時，蓮霧農損被害面積45.8公頃，農損約402萬2000元。經高市府向中央反映爭取現金救助，農委會已公告高雄市蓮霧現金救助，受理申辦至1月20日。

陳其邁偕邱議瑩等人勘查蓮霧果園，關切農民災損及後續復耕，呼籲農民向區公所申辦並注意回溫後植株養護，減少農作物損害；另外蜜棗及番茄的災損也盼農友通報。

陳其邁是於日前陪同行政院長蘇貞昌考察時表達高雄地區蓮霧受損，當天中央就公告蓮霧寒害救助，救助金每公頃9萬元與有機肥料補貼每公頃最高1萬2000元，他並要求農政單位加速勘災，從寬從速協助。

陳其邁還指出，高雄市加碼補助農業保險20%，今年也在邱議瑩的協助下將六龜區香蕉收入保險納入。

農業局呼籲種植蓮霧受災損失2成以上的農友於1月20日前，向土地所在地區公所申辦現金救助。