政府在南部拚漁電共生　屏東沿海養殖戶心驚驚

為達成2025年再生能源可達20%的綠能政策目標，政府在南部6縣市沿海養殖漁業區推動漁電共生，去年底公告屏東縣為先行區並辦理說明會，光電業者尋找養殖戶洽談卻多碰壁；屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，屏東飼養高經濟價值的石斑和午魚，每甲地年產值100至200萬元，租光電雖多40萬元，但要綁約20年，且無實驗證明是否影響品質和產量，不確定感導致配合意願低落。

政府推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生，中央排除環境敏感區域、盤點可利用土地後，規畫南部6縣市先行區共4800公頃分期優先推動，第1期台南市、嘉義縣區位於去年11月16日公告，第3期高雄市、屏東縣、第3期彰化縣及雲林縣，均於年底前陸續公告並舉辦說明會。

根據農委會養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點，漁電共生要求遮蔽率（魚塭上可以蓋太陽能板的比率）40%以下，且漁獲率需維持70%以上；為降低4成建蔽率會影響魚類生長的疑慮，農委會從2019至2022年依序針對文蛤、虱目魚、吳郭魚、泰國蝦等進行試驗，向養殖戶證明不僅質量未受影響，搭建太陽能板反而有遮蔽、遮雨效果，能減少氣候變遷帶來的影響，寒流來襲還可發揮保暖效果。

中央去年底公告屏東縣漁電共生區在主要產區的枋寮鄉和佳冬鄉，面積約667公頃，但光電業者尋找養殖戶洽談卻多碰壁；佳冬鄉吳姓養殖戶說，雖然官方強調漁電共生的好處，並說明太陽電板材料無汙染、用清水清洗不會影響水質、未來有環保回收機制等，漁民也支持綠能政策，但這一簽就是20年，屏東的養殖主力石斑、午仔魚，又排在明、後年試驗，這攸關生計，沒看到實驗成果，官方不敢保證，誰還敢貿然簽下。

「未來不確定性太大了！」屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，台南飼養的文蛤、虱目魚、吳郭魚等，價值不如屏東縣的石斑和午魚，就算實驗成果再好，對屏南的養殖戶都是無感的，因為魚種和氣候就是不同，建議政府先設示範區，再者，屏東每甲地年產值100至200萬元，租給光電業者雖增加40萬元，但要綁約20年，且電板支架會影響撈魚作業，要後悔都來不及，致配合意願低落。