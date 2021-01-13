快訊

重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

案838醫師沒去過大江購物中心？鄭文燦：案839護理師有去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休消防員陳泰郎奔走鄉間 為老人裝安全把手防跌行善

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
陳泰郎為老人裝安全把手行善，也教導如何使用。記者施鴻基／攝影
陳泰郎為老人裝安全把手行善，也教導如何使用。記者施鴻基／攝影

台東縣關山鎮老年人口比率已經超過20%，21%的超高齡社會大關，不時傳出老人在家跌倒受傷，甚至癱瘓的情況。從消防員退休的陳泰郎奔走在鄉間，為長者居家裝安全把手。他表示曾看過老人跌傷後的慘況，自己的家鄉自己看顧，只要有能力願意多付出一點。

關山鎮老年人口比例在全各縣鄉鎮中名列前茅，55歲的陳泰郎開著訂製的「愛心行動車」穿梭在村里，為民眾改造居家友善環境，避免跌倒。因應高齡化社會來臨，陳泰郎期盼有更多相同理念的人守護老人居家生活環境安全。

陳泰郎的「愛心行動車」裡有鑽孔工具助行器、輪椅、不鏽鋼扶手等器具，甚至連病床都有。他退休後長期義務幫獨居老人、高齡長者或行動不便的人在家中加裝扶手，里長等人也都幫忙。

「一個人的力量有限」陳泰郎說，他很想要設一處「民間愛心收集站」，有很多熱心的團體、個人以實際行動支持，回收站可提供仍堪用的電器、病床、輪椅、生活輔具等，周遭友人也會支援閒置的輔具。有水電專長的陳泰郎一一耐心整理，提供給經濟有困難或臨時有需求的民眾解燃眉之急，讓社會愛心一棒接一棒傳遞出去。

他爭取社會資源購置不鏽鋼扶手，到宅免費裝設，沒有「排富條款」，只有需不需要。陳泰郎說，剛開始時，很多人誤會他另有目的，但時間驗證一切，最後質疑都成為支持的力量。

鋁門窗行老闆黃永忠、裝潢師傅的黃教科、農機維修的汪文順等都是陳泰郎的行善拍檔。黃永忠說，讓老人家或行動不便的人更安全是好事，有機會參與當然不會錯過。

陳泰郎（後）為老人裝安全把手行善，也有許多志同道合的人支持。記者施鴻基／攝影
陳泰郎（後）為老人裝安全把手行善，也有許多志同道合的人支持。記者施鴻基／攝影
陳泰郎為老人裝安全把手行善，也教導如何使用。記者施鴻基／攝影
陳泰郎為老人裝安全把手行善，也教導如何使用。記者施鴻基／攝影

愛心 老年人口 獨居老人

延伸閱讀

桃園老人長照中心驚傳火警 自主專業救災令消防讚嘆

消防美女找乾爹挨批物化女性！消防猛男找乾媽卻沒事？

彰化車禍 消防員拿被單搶救「牛精液」

勵志片/女生超弱？超強女消防員 負重190公斤走20公尺

相關新聞

也太冷了吧！金門清晨最低溫3.9度 戶外結霜

也太冷了吧！金門受到寒流與輻射冷卻影響，今天清晨最低溫僅3.9度。多數地區都有結霜的現象，金門氣象站提醒民眾，下一波冷空...

政府在南部拚漁電共生　屏東沿海養殖戶心驚驚

為達成2025年再生能源可達20%的綠能政策目標，政府在南部6縣市沿海養殖漁業區推動漁電共生，去年底公告屏東縣為先行區並...

退休消防員陳泰郎奔走鄉間 為老人裝安全把手防跌行善

台東縣關山鎮老年人口比率已經超過20%，21%的超高齡社會大關，不時傳出老人在家跌倒受傷，甚至癱瘓的情況。從消防員退休的...

高鐵延伸屏東 台東人也有意見

行政院長蘇貞昌日前在屏東宣布高鐵延伸屏東市，並保留日後再度延伸到潮州的路廊，不但有屏東人不領情，甚至連高雄、台東人都希望...

樹人醫專與秀傳醫療體系合作 深化在地醫事人才培育

樹人醫護管理專科學校與秀傳醫療體系12日舉辦院校合作協定簽署儀式，樹人醫專董事長林寬碩與秀傳醫療體系總裁黃明和代表，雙方...

高市水域放生亂象 議員促規範

高雄市鳳山曹公圳鄰近台鐵鳳山火車站一帶，魚群優游常吸引民眾駐足觀賞。高雄市水利局長蔡長展說，那不是水利局養的，是民眾放生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。