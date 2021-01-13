退休消防員陳泰郎奔走鄉間 為老人裝安全把手防跌行善

台東縣關山鎮老年人口比率已經超過20%，21%的超高齡社會大關，不時傳出老人在家跌倒受傷，甚至癱瘓的情況。從消防員退休的陳泰郎奔走在鄉間，為長者居家裝安全把手。他表示曾看過老人跌傷後的慘況，自己的家鄉自己看顧，只要有能力願意多付出一點。

關山鎮老年人口比例在全各縣鄉鎮中名列前茅，55歲的陳泰郎開著訂製的「愛心行動車」穿梭在村里，為民眾改造居家友善環境，避免跌倒。因應高齡化社會來臨，陳泰郎期盼有更多相同理念的人守護老人居家生活環境安全。

陳泰郎的「愛心行動車」裡有鑽孔工具助行器、輪椅、不鏽鋼扶手等器具，甚至連病床都有。他退休後長期義務幫獨居老人、高齡長者或行動不便的人在家中加裝扶手，里長等人也都幫忙。

「一個人的力量有限」陳泰郎說，他很想要設一處「民間愛心收集站」，有很多熱心的團體、個人以實際行動支持，回收站可提供仍堪用的電器、病床、輪椅、生活輔具等，周遭友人也會支援閒置的輔具。有水電專長的陳泰郎一一耐心整理，提供給經濟有困難或臨時有需求的民眾解燃眉之急，讓社會愛心一棒接一棒傳遞出去。

他爭取社會資源購置不鏽鋼扶手，到宅免費裝設，沒有「排富條款」，只有需不需要。陳泰郎說，剛開始時，很多人誤會他另有目的，但時間驗證一切，最後質疑都成為支持的力量。