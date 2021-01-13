聽新聞
test
0:00 / 0:00
也太冷了吧！金門清晨最低溫3.9度 戶外結霜
也太冷了吧！金門受到寒流與輻射冷卻影響，今天清晨最低溫僅3.9度。多數地區都有結霜的現象，金門氣象站提醒民眾，下一波冷空氣預計星期六入夜到達金門，民眾要注意保暖。
「車子玻璃怎麼有一層灰？雨刷刷不動！」今天清晨，不少民眾要出門時，都發現下霜啦，有的是車子頂端佈滿一層霜，有的則是前面玻璃滿佈霜，不少人趕緊拿水潑，才把玻璃上的霜融化了！但直覺就是清晨一定超冷的。
金門氣象站主任曹嘉宏表示，今天開始溫度就會回暖，預計白天溫度會回到15度，明、後天白天甚至會達17~18度，晚上溫度雖然有提升，但仍是寒冷，早晚保暖的工作還是要做好。
曹嘉宏也提醒，下一波冷空氣預計星期六入夜到達金門，也請各位民眾多加留意，注意保暖。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言