也太冷了吧！金門清晨最低溫3.9度 戶外結霜

也太冷了吧！金門受到寒流與輻射冷卻影響，今天清晨最低溫僅3.9度。多數地區都有結霜的現象，金門氣象站提醒民眾，下一波冷空氣預計星期六入夜到達金門，民眾要注意保暖。

「車子玻璃怎麼有一層灰？雨刷刷不動！」今天清晨，不少民眾要出門時，都發現下霜啦，有的是車子頂端佈滿一層霜，有的則是前面玻璃滿佈霜，不少人趕緊拿水潑，才把玻璃上的霜融化了！但直覺就是清晨一定超冷的。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，今天開始溫度就會回暖，預計白天溫度會回到15度，明、後天白天甚至會達17~18度，晚上溫度雖然有提升，但仍是寒冷，早晚保暖的工作還是要做好。

曹嘉宏也提醒，下一波冷空氣預計星期六入夜到達金門，也請各位民眾多加留意，注意保暖。