樹人醫專與秀傳醫療體系合作 深化在地醫事人才培育

樹人醫護管理專科學校與秀傳醫療體系12日舉辦院校合作協定簽署儀式，樹人醫專董事長林寬碩與秀傳醫療體系總裁黃明和代表，雙方就教學、臨床實習、就業等進行產學合作，培育優質醫事人才。

黃明和表示，秀傳醫療體系將於高雄路竹園區規畫大型健康照護園區，包含700床區域級以上醫療機構、長期照護專區及醫療生技園區，秀傳體系在南部有委託經營的台南市立醫院與高雄市立岡山醫院，加上112年即將開幕的高雄秀傳，構成完整照護體系。樹人醫專正好位於三家醫院中點，尤其是離目前籌備中的高雄秀傳不到10分鐘路程，屆時可提供路竹當地民眾即時醫療照護，希望能藉由與樹人醫專簽訂合作，於學生實習及就業方面緊密合作。

樹人醫專成立51年，創校之初以招收花東、原民區及離島學生為主，辦學理念是仁慈博愛，從南部在地深耕進而將觸角延伸至全國，目前學生人數超過7千人，是全國規模最大的專科學校。學校重視學生職場力培育，積極拓展與醫療相關產業合作，落實考、教、學、用無縫接軌。

林寬碩希望藉由院校合作協定簽署，將學生臨床實習、就業輔導，擴展到秀傳體系8間醫療院所，並支持秀傳在路竹科學園區籌辦健康園區，帶動當地周邊產業及人才發展。