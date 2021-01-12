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加強年長者防災意識 右昌消防分隊到社區宣導

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供
高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供

高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工昨天至楠梓區真正昌里社區發展協會舉辦防火防災社區宣導，以有獎徵答、宣導簡報及現場操作滅火器等多元方式，加強現場年長者的防災意識，民眾反應熱烈，分隊宣導教官葉正傑表示，望此宣導可凝聚鄰里的向心力，火警發生時也可發揮互助精神。

葉正傑表示，真正昌社區發展協會服務55歲以上年長者，理事長劉玉珍去年即邀請他們進行宣導，宣導時現場2、30位年長者雖不太會操作，但非常踴躍參與，分隊預計今年7、8月會再到該社區舉辦體驗宣導活動。

葉正傑表示，他們當天以火災初期如何避難與逃生、如何正確使用與注意滅火器等2階段進行互動宣導，並播放國外起火燃燒實驗狀況影片，影片中模擬一般透天厝臥室發生火災時，濃煙流竄與火勢燃燒溫度的情形。

葉正傑提醒，若逃生路線受阻，可採「關門避難」方式並打開房間對外窗求救，以爭取求生時間。另外，消防人員也現場展示滅火器，讓民眾了解滅火器的正確使用方式，期望多元化的宣導內容可深耕社區民眾的居家安全觀念。

高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供
高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供
高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供
高雄市消防局右昌消防分隊與婦宣志工，昨天至楠梓區真正昌里社區舉辦防火防災社區宣導。圖／右昌消防分隊提供

火災 教官

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