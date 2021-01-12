屏東蓮霧寒害達311.8公頃 農損6475萬
1月分低溫寒流，造成屏東蓮霧嚴重損害，面積約311.8公頃，損失金額新台幣6475萬3000元。經農委會公告辦理農作物現金救助，屏東縣農業處提醒農民盡早依相關規定申請。
1月份低溫寒流重創屏東縣重要經濟作物蓮霧，農業處統計，截至11日為止，統計蓮霧被害面積311.8公頃，損失金額6475萬3000元。行政院農業委員會10日公告辦理農作物現金救助。屏東縣蓮霧栽培面積達2264公頃，為全台第一產區。往年遇寒流，落果是正常現象，近期寒流接續來襲，且間隔時間較短，因此落果特別嚴重。
農業處表示，這次申請現金救助期間自11日起至20日，全縣各公所假日照常受理農業天然災害救助申請；公告現金救助地區及項目金額，每公頃救助9萬元，提醒農民務必於公告期限內向當地公所申請，逾期依規無法受理，避免自身權益受損。
由於目前氣候尚未回穏，中央氣象局預測仍有一波低溫10度左右或以下發生機率。農業處今天再度呼籲農漁民密切注意媒體所發布強烈冷氣團動態，做好防寒措施，以減少災損；不耐低溫葉菜、瓜果作物，搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；水果方面則是9分熟成就要採收，以免引發涷傷；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。
針對較不耐寒魚、蝦等養殖魚塭，加強保溫防寒及加溫等設備，以保持水溫。畜禽舍加強電器設備檢查，並維持備用發電機正常操作，適時提供加熱設備電源。
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