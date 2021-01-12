金門提前歡慶消防節 表揚績優消防義消志工人員

再過兩天，就是119消防節！金門縣消防局今日提前舉辦第26屆消防節慶祝表揚大會活動，由縣長楊鎮浯頒獎表揚績優消防、義消、志工人員，楊鎮浯表示，去年一整年，消防局參與全國各項競賽優異的成績表現，給予高度肯定，他也代表鄉親，對於所有投入消防的職消與義消的付出，獻上最誠摯的謝意。

金門縣消防局為歡慶消防節，今日舉行第26屆消防節慶祝大會，現場冠蓋雲集，包括縣長楊鎮浯、議長洪允典與各鄉鎮消防和義消到場參加與祝賀佳節，受到消防局長翁宗堯、副局長王世祿、秘書呂英華與金門縣義消總隊總隊長顏章團等熱烈歡迎，典禮簡單隆重。

楊鎮浯表示，過去一年裡，金門消防局獲得優異的成效，其中緊急救護榮獲內政部消防署消防績優救護人員團體組金質獎肯定，去年消防局救護到院前無生命徵象傷病患51人，成功救回14人，並有4人已康復出院，107年到院前緊急救護急救成功率為18.03%、108年為19.05%，雖然已大幅領先澎湖縣的14.41%及連江縣的14.19%，但109年急救成功率更持續提升達到27.45%。

楊鎮浯提到，「警政消防升級」是他施政重要的目標，過去，金門每位消防人員服務人口數是所有離島最高、約是澎湖的2倍、馬祖的3.7倍，而103至107年五年間，火災件數成長21倍，打火弟兄的火災出勤量成長了9.58倍。加上金門人口持續攀升、新建建築物大量增加、大型商場接連進駐…等大環境的改變，公共安全的保障更需要人力來維持，但消防人力卻未同步增補，加上兵役制度的變革，消防役男即將走入歷史，以及大法官釋字第785號對於外勤消防人員勤休方式的解釋，以現有120名消防人力，不足以因應這二項重大變革。

「消防人員員額擴編、原籍返鄉服務」楊鎮浯說，這是他在擔任立委期間就極力推動爭取，也是競選期間的重要政見。在去年，消防局已經完成消防人力擴編作業，未來將持續補足消防人力、改善工作環境及裝備器材等各面向。